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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

شورای سیاستگذاری جشنواره وارش معرفی شد

هفت عضو شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی این جشنواره ضمن اعلام این خبر افزود: "این اعضا شامل محمدعلی سجادی، نادر مقدس، ابراهیم مختاری، خسرو معصومی، محمداسماعیل امامزاده، گرجی و انوشه منادی طبری هستند."

سیداحمد طاهرپور با اشاره به استقبال گروههای مختلف فیلمسازی از جشنواره وارش افزود: "با اینکه زمان برگزاری جشنواره تغییر کرد، از مرحله انتشار فراخوان تا امروز با همراهی طیف‌های مختلف فیلمسازی مواجه بوده‌ایم. این جشنواره با توجه به حضور و همراهی چهره‌های شاخص فیلمسازی و برنامه‌های پیش‌بینی شده با حمایت معاونت سینمایی، انجمن سینمای جوانان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و برخی سازمانها و دستگاههای اجرایی استان برگزار می‌شود."

پنجمین جشنواره فیلم وارش با هدف حمایت از تولید و عرضه فیلم‌های کوتاه، تجلیل از برترین فیلمسازان عرصه فرهنگ عامه، شناسایی و تقویت ظرفیت‌های بومی منطقه‌ای به همت اداره کل ارشاد مازندران و همکاری معاونت سینمایی وزارت ارشاد و استانداری مازندران 30 بهمن تا سوم اسفند در بابل برگزار می شود.

کد مطلب 625158

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