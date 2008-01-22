شورای سیاستگذاری جشنواره وارش معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی این جشنواره ضمن اعلام این خبر افزود: "این اعضا شامل محمدعلی سجادی، نادر مقدس، ابراهیم مختاری، خسرو معصومی، محمداسماعیل امامزاده، گرجی و انوشه منادی طبری هستند."

سیداحمد طاهرپور با اشاره به استقبال گروههای مختلف فیلمسازی از جشنواره وارش افزود: "با اینکه زمان برگزاری جشنواره تغییر کرد، از مرحله انتشار فراخوان تا امروز با همراهی طیف‌های مختلف فیلمسازی مواجه بوده‌ایم. این جشنواره با توجه به حضور و همراهی چهره‌های شاخص فیلمسازی و برنامه‌های پیش‌بینی شده با حمایت معاونت سینمایی، انجمن سینمای جوانان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و برخی سازمانها و دستگاههای اجرایی استان برگزار می‌شود."

پنجمین جشنواره فیلم وارش با هدف حمایت از تولید و عرضه فیلم‌های کوتاه، تجلیل از برترین فیلمسازان عرصه فرهنگ عامه، شناسایی و تقویت ظرفیت‌های بومی منطقه‌ای به همت اداره کل ارشاد مازندران و همکاری معاونت سینمایی وزارت ارشاد و استانداری مازندران 30 بهمن تا سوم اسفند در بابل برگزار می شود.