شورای سیاستگذاری جشنواره وارش معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی این جشنواره ضمن اعلام این خبر افزود: "این اعضا شامل محمدعلی سجادی، نادر مقدس، ابراهیم مختاری، خسرو معصومی، محمداسماعیل امامزاده، گرجی و انوشه منادی طبری هستند."
سیداحمد طاهرپور با اشاره به استقبال گروههای مختلف فیلمسازی از جشنواره وارش افزود: "با اینکه زمان برگزاری جشنواره تغییر کرد، از مرحله انتشار فراخوان تا امروز با همراهی طیفهای مختلف فیلمسازی مواجه بودهایم. این جشنواره با توجه به حضور و همراهی چهرههای شاخص فیلمسازی و برنامههای پیشبینی شده با حمایت معاونت سینمایی، انجمن سینمای جوانان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و برخی سازمانها و دستگاههای اجرایی استان برگزار میشود."
پنجمین جشنواره فیلم وارش با هدف حمایت از تولید و عرضه فیلمهای کوتاه، تجلیل از برترین فیلمسازان عرصه فرهنگ عامه، شناسایی و تقویت ظرفیتهای بومی منطقهای به همت اداره کل ارشاد مازندران و همکاری معاونت سینمایی وزارت ارشاد و استانداری مازندران 30 بهمن تا سوم اسفند در بابل برگزار می شود.
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