جمع بندی نهایی سیاستهای کلی برنامه پنجم تا 10 روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در15 مهرماه سالجاری دردستوری به معاون اول خود ماموریت داد تا با تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم سازندگی کشور، سیاست‌های کلی و جزییات این برنامه را پس از تایید رهبر معظم انقلاب و تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی برای ابتدای سال 1389 آماده اجرا کند.

برهمین اساس، شورای عالی تدوین برنامه پنجم سازندگی به ریاست پروز داوودی و 27عضو دیگر تشکیل و جلساتی نیز در این راستا برگزار شده است. البته با تائید رئیس جمهوری نفرات جدیدی نیز به این شورا افزوده شده است.

دراین میان، کارگروه هایی نیز زیر نظر شورای عالی تدوین برنامه پنجم سازندگی به ریاست پرویز داوودی فعال شده اند که مسایل مرتبط با این برنامه را به طوری جدی و کارشناسی و منطبق بر سیاستهای کلی نظام پیگیری می کنند.

همچنین در وزارتخانه ها و برخی دستگاه های اجرایی نیز کارگروهایی برای تدوین برنامه متخص آن وزارتخانه یا دستگاه اجرایی تشکیل شده است. البته باید توجه داشت، حدود هفت ماه است که مطالعات اولیه برای تدوین برنامه پنجم با توجه به نیازها و ابزارها در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) آغاز شده است. هم اکنون نیز ستاد برنامه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در حال بررسی موضوعات مختلف آن هستند.

این گزارش می افزاید: استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای قانون اساسی، اصالت کارآمدی، فرهنگی اصیل اسلامی - ایرانی حرکت هماهنگ به سوی چشم انداز 1404 ، تحول سازمانی و اصلاحی روندهای اجرایی، پیشرفت علمی و فرهنگی کشور در تمام زمینه ها، اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع کامل نیازهای ضروری جوانان از اشتغال، مسکن، ازدواج از مهمترین محورهای برنامه 5 ساله گزارش شده است.

در همین حال، سیاستهای کلی این برنامه قرار است تا 10 روز آینده برای تقدیم به رهبر معظم انقلاب به ریاست جمهور ارائه شود. البته گفته می شود نسخه ای از سیاستهای کلی برنامه پنجم سازندگی نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز در گفتگو با مهر گفت: براساس زمانبندی در نظر گرفته شده، به زودی سیاستهای کلی برنامه پنجم جمع بندی و برای مقام معظم رهبری ارسال می شود که معمولا نظر صلاحدید ایشان نیز این است که برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

گزارش مهر حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره تدوین سیاستهای کلی برنامه تدوین برنامه پنجم سازندگی اقداماتی انجام داده است. این احتمال وجود دارد که در نهایت سیاستهای کلی برنامه پنجم سازندگی تلفیقی از پیشنهادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت نهم باشد.

به هر حال، هم اکنون در سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه قرار داریم و پایان این برنامه سال 1388 خواهد بود. برنامه پنجم سازندگی نیز از ابتدای سال 1389 اجرایی خواهد شد.