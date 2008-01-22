حرکت پرشتاب ایران به سمت کم آبی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگر صبح امروز در اولین همایش سازگاری با کم آبی در تهران گفت: سازگاری با کم آبی واقعیت امروز جهان است و علیرغم اینکه آب قدمتی به طول تاریخ دارد؛ اما باید اذعان داشت که از دهه آخر قرن بیستم تا به امروز موضوع آب به اندازده تمام تاریخ آن با چالش و توجه مواجه بوده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: بر این اساس پیش بینی می شود که در دو دهه آتی از هر سه نفر دو نفر دغدغه و استرس تامین آب خواهند داشت؛ این درحالی است که طبق آمار از جمعیت دنیا 2/1 میلیارد نفر از آب سالم و بهداشتی و تنها 4/2 میلیارد نفر از سیستم دفع بهداشتی فاضلاب برخوردار هستند. همچنین روزانه سه هزار کودک براساس کم آبی و مشکلات بهداشتی از دنیا می روند.

وی تصریح کرد: با گذشت بیش از یک دهه آب به کالایی اقتصادی ،اجتماعی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده که در این میان بسیاری از کارشناسان آب را مایه ثبات امنیت، اجتماعات و اقتصاد ملتها می دانند.

زرگر با بیان اینکه دوسوم کرده زمین را آب در برگرفته است، گفت: از این میزان تنها 3 درصد آب شیرین و سه چهارم آن نیز به لحاظ اقتصادی قابل دسترس نیست؛ بنابراین می توان گفت که 14 هزار کیلومتر مکعب آب در دریاچه ها، رودخانه ها، نهرها و زیرزمین جاری است. این به این معنا است که اگر تمامی آبهای جهان را به عنوان یک گالن در نظر گیریم میزان آب شیرین آن تنها یک قاشق چایخوری است.

به گفته وی، طبق آمار یونسکو پیش بینی می شود که در سال 2030 جمعیت جهان به 1/8 میلیارد نفر و در سال 2050 این رقم به 3/9 میلیارد نفر برسد؛ لذا افزایش تقاضا برای آب به لحاظ افزایش جمعیت و تغییر شیوه زندگی حتمی است. از سوی دیگر به دلیل دخالت بی حساب بشر در طبیعت پیش بینی می شود که سالانه 450 میلیارد مترمکعب فاضلاب خانگی و صنعتی وارد پیکره آبی دنیا شود.

زرگر تاکید کرد: دنیا به سمت کم آبی در حال حرکت است. 40 درصد جمعیت جهان در کشورهای خشک و نیمه خشک زندگی می کنند که این خود بحرانی پیش روی جهان است. در این میان 85 درصد ایران در منطقه نیمه خشک، خشک و فراخشک قرار دارند که تنها معادل یک سوم متوسط جهانی، بارش دارد؛ همچنین یک سوم منابع آب تجدیدپذیر را در اختیار دارد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: دنیا به سمت کم آبی جریان دارد و کشورهایی نظیر ایران با سرعت بیشتری این روند را طی می کنند بنابراین برای زندگی سالم گریزی چون پرداختن به این چالش وجود ندارد. در نتیجه باید باور کنیم غیر از سازگاری با کم آبی چاره ای نداریم.

در ادامه اجلالی، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: ارتقا بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و سیاسی آب در استحصال، عرضه و مصرف آب امری ضروری است این درحالی است که تدوین برنامه ای جامع به منظور اجرای طرحهای آبخیزداری و حفظ کیفیت آب در مقابله با خشکسالی نیز امری ضروری به نظر می رسد.

وی تصریح کرد: سیاست جاری دولت نهم در تقویت نقش مردم در آب نهفته شده و دولت در راستای موضوع آب تصمیم گیری یکپارچه ای دارد؛ این درحالی است که لزوم تناسب در سرمایه گذاری بخش آب نیز موضوعی است که به عنوان یک هدف بیش از گذشته حس می شود.

اجلالی تامین 75 درصد آب کشاورزی را از چاهها و قنات دانست و گفت: کمتر از ده درصد سرمایه گذاری در بخش آبهای سطحی صورت می گیرد و بخش چشمه، چاه و قنات که راندمان آبی 48 درصد دارد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند چراکه راندمان آبهای سطحی 32 درصد است.

به اعتقاد وی، سازگاری با کم آبی جزو فرهنگهای ایران است و قطعا ایرانیان با ابداع تکنولوژیهای نوین و بکاربستن آن راههای مقابله با کم آبی را خواهند یافت.

اجلالی بر لزوم گسترش کشت در مسیر بارندگی تاکید و تصریح کرد: فائو نیز سیاستهایی را برای اجرای این طرح در ایران داشته و مورد توجه قرار داده است.

به گفته وی، برای تولید برق در کشور باید از گاز استفاده کرد چراکه منبعی ارزان است اما آب و سدها و نیروگاههای برقابی باید کمتر مورد استفاده قرار گیرند.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: سالانه میلیاردها مترمکعب آب برای تامین برق مناطق مرفه نشین شمال تهران هدر می رود.