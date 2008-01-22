بسیاری از مشکلات ناشی از ضعف مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن بیادی در جلسه امروز شورا و در جریان بررسی طرح تامین اعتبار جهت شبکه آب تهران در بودجه 87 کل کشور، خاطرنشان کرد: من خود جز امضاء کنندگان و حامیان این طرح هستم ولی معتقدم که تصویب این طرحها باری به هر جهت است و اینکه برخی سرشان به سلامت باشد.

وی خاطرنشان کرد: با این برنامه هایی که دولت به مجلس می برد اهداف چشم انداز به خصوص در بخش تامین آب محقق نخواهد شد و متاسفانه کشورهایی که حتی آب شیرین هم ندارند مشکل ما را ندارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با انتقاد از سیستم مدیریتی کشور تصریح کرد: در کشور ما ظاهرا خیلی از مدیریت ها از مدیریت بحران بیشتر خوششان می آید تا مدیریت زیربنایی و افراد با سابقه مدیریت زیربنایی به حاشیه رفته اند.

بیادی بسیاری از مشکلات را ناشی از ضعف مدیریتی دانست و افزود: در بسیاری از مسائل نظیر بافت فرسوده آنقدر این وضعیت ادامه پیدا می کند که تا وقتی زلزله ای بیاید و پس از آن به فکر چاره باشیم.

نایب رئیس شورای شهر تهران یاد آور شد: در خصوص الگوی مصرف نیز مشکل فرهنگی از مردم نیست بلکه فرهنگ مدیریتی ما ضعیف است که رعایت بستن کمربند ایمنی نمونه خوبی در این خصوص است.

بیادی همچنین خاطرنشان کرد: در کشور ما در حالیکه میزان بارش خیلی کمتر از بسیاری از کشورها است ، با این وجود بارش باران، برف و تگرگ و ... که نعمات الهی هستند به تهدید تبدیل می شوند.