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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۶

تیم ملی دوچرخه سواری عازم تور بین المللی دوحه می شود

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان پایان هفته جاری با ترکیب 8 رکابزن عازم تور بین المللی دوچرخه سواری دوحه قطر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم با ترکیب قادر میزبانی، مهدی سهرابی، حسین ناطقی، محمد رجبلو، حسین جهانبانیان، سید مصطفی سید رضایی، امیر زرگری و عباس سعیدی تنها روز پنجشنبه چهارم بهمن ماه عازم تور بین المللی دوحه قطر می شود. 

امیررضا واعظی آشتیانی رئیس فدراسیون، علی انصاری قائم مقام فدراسیون، اصغر خالقی دبیر فدراسیون، ولفرام لیندنر سرمربی تیم، سیامک ادبی مکانیسین و خلیل غزنچایی این گروه را همراهی خواهند کرد.

این تور در 5 مرحله استقامت جاده و یک مرحله پرولوگ ( تایم تریل انفرادی جاده ) و به مسافت تقریبی 710 کیلومتر در کشور قطر برگزار خواهد شد . این تور از روز یکشنبه مورخه 7 بهمن ماه آغاز و به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 625169

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