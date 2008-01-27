به گزارش خبرگزاری مهر، شهسواری در این مجموعه که شامل داستانهای آمرزش، زبرتر از خواب، نرم تر از بیداری، چاکریم جناب سروان و تقدیم به چند داستان کوتاه است، برای اینکه احترام و علاقه اش را به چند داستان کوتاه از نویسندگان مختلف نشان دهد از هر داستانی، عناصری را برگزیده و آنها را در چهار داستان جدید تنیده و رابطه ای بینامتنی آفریده است. او در این کتاب به داستان گویی، جاذبه اثر و لذت خواننده اهمیت داده است.

نویسنده در بخشی از داستان "تقدیم به چند داستان کوتاه" می نویسد: (پنجشنبه 5 صبح - مردهای جوان) دیروز بعد از ظهر داستان "در امتداد پل" احمد غلامی را خواندم. نزدیک بود گریه کنم. راستش را بخواهی کردم. حمید !... تو هیچ وقت توی جنگ بودی؟... همچین می گوید جنگ که انگار نمی داند هشت سال تو این مملکت جنگ بوده. همین جنگ تحمیلی را می گویم... می گفتند از شیمیایی است که محسن حرف نمی زند. اما من که همین امروز صبح "سارای پنجشنبه" را خواندم و بعد تو ناگهان از میان سطور کتاب ظاهر شدی، می دانم که از آن نبود. درست نیم ساعت پیش از آنکه محسن را ببرند... نگفتی این روزها چی خوانده ای؟... چند داستان کوتاه خواندم. همه خوب بودند. نمی خواهی که یکی یکی اسم ببرم؟...

" تقدیم به چند داستان کوتاه" در 2000 نسخه، 160 صفحه و با قیمت 2000 تومان روانه بازار کتاب شده است.