قائم مقامی یازدهم شد / محجوب در رده نوزدهم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج اوپن دهلی که با شرکت 392 بازیکن از 19 کشورجهان برگزار شد روزگذشته به پایان رسید.

در پایان این مسابقات احسان مقامی استاد بزرگ شطرنج کشورمان موفق شد مکان یازدهم جدول رده بندی را به خود اختصاص دهد. در این رده بندی مرتضی محجوب دیگر نماینده کشورمان در جایگاه نوزدهم قرار گرفت. ضمن اینکه مرتضی دربان و شجاعت قانع دیگر بازیکنان تیم کشورمان به ترتیب در جای بیست و نهم و چهل و هفتم ایستادند.

پیکارهای شطرنج اوپن دهلی با حضورنمایندگان کشورهای سنگاپور، افغانستان، مالدیو، سریلانکا، انگلستان، ازبکستان، اکراین، بنگلادش، ویتنام، روسیه، قزاقستان، اسپانیا، پاکستان، ترکمنستان، نپال، مالزی، آفریقای جنوبی، ایران و کشور میزبان (هندوستان) برگزار شد.

اعضای تیم ملی شطرنج کشورمان - شرکت کننده در رقابت های اوپن دهلی- امروز به کشورمان باز می گردند.