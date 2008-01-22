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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

اولین نتایج بررسی ارتباط ژنتیکی بیماری سل پوستی منتشر شد

اولین نتایج بررسی ارتباط ژنتیکی بیماری سل پوستی منتشر شد

گروهی از دانشمندان یک کنسرسیوم بین المللی اولین نتایج تحقیقات خود در خصوص ارتباط میان بیماری خود ایمنی سل پوستی و چندریختیهای نوکلئوتیدهای حامل ژنها و مواد رمزگذاری نشده DNA را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کنسرسیوم بین المللی ژنتیک سل پوستی سیستماتیک" (SLEGEN) در سال 2005 پروژه ای را با عنوان "ائتلاف برای تحقیقات سل" آغاز کردند.

هدف از اجرای این پروژه، شناسایی یک سری از ژنهای مرتبط با بیماری خود ایمنی "سل پوستی" است که به عنوان یکی  از بیماریهای شایع در دنیای غرب شناخته می شود.

اکنون این دانشمندان پس از گذشت بیش از دوسال از آغاز این پروژه، اولین نتایج تحقیات خود را در مجله علمی "نیچر ژنتیک" منتشر کرده اند.

این محققان DNA بیش از 6 هزار و 700 زن را که در سه گروه تقسیم شده بودند مورد بررسی قرار دادند. زنان مورد بررسی به سه گروه افراد سالم، افراد مبتلا به این بیماری و افرادی که در خانواده خود خویشاوند مبتلا به بیماری را داشتند، دسته بندی شده بودند.

در این بررسیها کشف شد که ارتباط زیادی میان جهشهای چندریختی نوکلئوتیدهای منفرد(SNP)   در سه ژن و بروز این بیماری وجود دارد.

در حقیقت این محققان کشف کردند که چند ریختی نوکلئوتیدهای منفرد (SNP) در سه ژن ITGAM، KIAA1542 و PXK و یک محل کروموزومی که با شناسه rs10798269 معرفی می شود در 99 درصد موارد ابتلا به این بیماری خود ایمنی نقش کلیدی ایفا می کنند.

کد مطلب 625172

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