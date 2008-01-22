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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

جام حذفی فوتبال اسپانیا؛

والنسیا به دنبال جبران ناکامی / بارسا در خانه ویارئال

والنسیا به دنبال جبران ناکامی / بارسا در خانه ویارئال

تیم فوتبال والنسیا فردا در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال اسپانیا میزبان آتلتیکو مادرید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالد کومان که نتوانسته با والنسیا در رقابت های لالیگا به توفیقی دست پیدا کند به دنبال موفقیت در رقابت های جام حذفی است و دیدار با آتلتیکو مادرید در مستایا می تواند فرصت مناسبی برای او و تیمش باشد.

بارسلونا هم در همین چارچوب روز پنج شنبه در خانه ویارئال به میدان می رود. این تیم در مرحله یک هشتم نهایی موفق شده سویا، قهرمان دو دوره قبلی این رقابت ها را پشت سر بگذارد.  برنامه کامل رقابت ها به این شرح است:

چهارشنبه 3/11/86
* ختافه - مایورکا
* والنسیا - آتلتیکو مادرید

پنج شنبه 4/11/86
* راسینگ سانتاندر -  آتلتیک بیلبائو
* ویارئال - بارسلونا

کد مطلب 625175

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