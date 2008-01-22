به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد امور بیماری‌های خاص با هدف ارتقاء آگاهی‌های علمی و اجتماعی بیماران و جامعه درباره بیماری‌های خاص، گسترش فرهنگ پیشگیری از این بیماری‌ها و جلب حمایت‌های مردمی از گسترش مراکز درمانی بیماران خاص جشنواره فیلم برگزار می‌کند.

با توجه به فرصت باقیمانده تا زمان برگزاری این جشنواره، بنیاد امور بیماری‌های خاص از فیلمسازانی که در زمینه فیلم کوتاه مستند و انیمیشن، فیلم بلند سینمایی، فیلم و مجموعه تلویزیونی و ویدئوکلیپ آثاری با موضوع بیماری خاص تولید کرده یا در دست تولید دارند، دعوت می‌کند مشخصات آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به شماره تلفن 88724310 اعلام کنند.