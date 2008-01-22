تدابیر دولت برای مواجهه با سرما / کارنامه سیاه مجامع جهانی و حقوق بشری در مسئله فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوالی در خصوص کاهش فشار گاز در برخی نقاط کشور در آستانه موج جدید سرما، اظهار داشت: نوسان فشار گاز همیشه نگران کننده نیست و الزاما به قطع گاز منجر نمی شود بلکه تلاش مسئولان مبتنی بر آن است که حداقل گاز لازم برای گرمابخشی به خانه های مردم و اماکن عمومی تامین شود تا شاهد بروز مشکل نباشیم.

تدابیر دولت برای مواجهه با سرما

وی افزود: همه دستگاه های مسئول از جمله وزارت نفت و شرکت ملی گاز با احساس مسئولیت و استفاده از همه ظرفیت تلاش می کنند تا در مواجه با موج جدید سرما بتوانند خدمات رسانی را انجام دهند تا این سرمای بی سابقه پایان یابد.

سخنگوی دولت گفت: رفع مشکلات مردم برای دولت موضوعیت دارد و با سرعت در حال پیگیری طراحی مهندسی و انجام کار اساسی در ایجاد خط جدید انتقال گاز هستیم و حتی برای کاهش مشکلات مردم در برخی مواقع دستگاه های دولتی متحمل فشار بیشتر می شوند تا سرما برای مردم ایجاد مشکل نکند.

حضور ایران در جلسات 1+5

الهام همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص احتمال ارائه پیشنهاد حضور ایران در جلسات 1+5 جهت دفاع از مواضع هسته ای خود، اظهار داشت: جمهوری اسلامی پیشنهادات مفید برای کشور را با نگاه مثبت مورد بررسی قرار می دهد ولی تا کنون چنین پیشنهادی مطرح نشده است.

وی افزود: هرگاه پیشنهادی به ایران مطرح شود بعد از ارائه رسمی آن بر اساس مصالح و سیاست های اصولی و راهبردی نظام و با نگرشی مثبت آن را ارزیابی کرده و پاسخ خواهیم داد.

خبرنگاری در خصوص تاثیر مذاکرات 1+5 بر تحویل یا ارائه سوخت از روسیه به نیروگاه اتمی بوشهر سئوال کرد که سخنگوی دولت پاسخ داد: وصول سوخت نیروگاه بوشهر بر اساس قرارداد و تعهدات بین ایران و روسیه انجام می شود که تا کنون در چندین مرحله این کار صورت گرفته است و ادامه دارد تا به سقف تعهدات برسد.

الهام افزود: روابط ایران و روسیه روابط خوب و مثبت است و رو به تعمیق و گسترش است و سوخت نیروگاه بوشهر نقطه موثری در ارتقاء روابط از نظر افکار عمومی ماست.

توقف عملیات اخراج اتباع افغانی

خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت در خصوص توقف عملیات اخراج اتباع افغانی که به صورت غیر قانونی در کشورمان به سر می برند به دلیل افزایش سرما و زمان از سر گیری این کار سئوال کرد که او پاسخ داد: کشور ما دارای ضوابطی است که بر اساس این ضوابط بیشترین کمک های انسان دوستانه را با مهاجرین و ابتاعی که ناگزیر شده اند تحت شرایط سخت امنیتی در کشور خود به ایران پناه آورند انجام داده اما کسی که مهمان است مقیم دائمی محسوب نمی شود.

وی افزود: ایرانیان همواره میهمان نوازی خود را ثابت کرده اند و کسانی که به کشور ما پناه آورده اند پیوسته مورد حمایت قرار گرفته اند و در آمار سازمان ملل و سازمان های بین المللی کشور ما در ردیف نخست برای ارائه کمک های بشر دوستانه قرار دارد و در این زمینه کارنامه ما درخشان است.

این عضو ارشد دولت دکتر احمدی نژاد در عین حال متذکر شد: اتباع بیگانه به دلیل آنکه مقیم کشور به حساب نمی آیند باید سامان یابند و متناسب با شرایط امنیتی کشور خود زمینه بازگشت آنها فراهم شود که خوشبختانه در این زمینه برنامه ریزی دقیق و متناسب با حقوق بشر دوستانه توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته که در حال اجراست.

فجایع غزه و اجلاس فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی

خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت سئوال کرد آیا صرف طرح پیشنهاد برگزاری اجلاس فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی و مذاکرات تلفنی با سران کشورهای اسلامی و عربی می تواند پایان بخش بحران غزه باشد یا جهان اسلام باید در این زمینه اقدام عملی انجام دهد که الهام پاسخ داد: در تماس های تلفنی رئیس جمهور کشورمان با سران کشورهای اسلامی و عربی این اجماع بوجود آمد که برای رهایی از وضعیت غزه کار فوق العاده انجام شود و آنها از پیشنهاد ایران برای برگزاری اجلاس فوق العاده سازمان کفنرانس اسلامی استقبال کردند که امیدواریم گام مهمی در راستای پایان دادن به وضع موجود باشد.

وی افزود: سازمان کنفرانس اسلامی از ظرفیت بالا و تاثیرگذاری برخوردار است و الزامات این سازمان اقتضا می کند که از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین در برابر تهاجمات وحشیانه اسرائیلی ها حمایت کند اما استفاده از این ظرفیت مانع از ایفای وظیفه دیگر نهادهای بین المللی نیست.

الهام افزود: و آنها باید با عمل به تکالیف خود اجازه ندهند در عملکرد آنها این نقطه تاریک ثبت شود.

"نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت باید بر اساس وظایف خود از انسانهای بی گناه و بی دفاع به ویژه کودکان مظلوم فلسطین که در تهدید و محاصره به سر می برند و همواره مورد حمله صهیونیست ها قرار می گیرند عمل کنند و جلوی تداوم فشارها و جنایات رژیم غاصب و اشغالگر قدس را بگیرند".

سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: بدون تردید کوتاهی سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری در انجام وظایف خود نسبت به مردم فلسطین و تلاش جدی آنها برای پایان بخشیدن به بحران به وجود آمده اعتبار این سازمان ها را در نزد افکار عمومی و انسانهای آزادی خواه مخدوش می کند ولی آنها باید بدانند که حتی اگر به وظیفه خود عمل نکنند مقاومت در سرزمین های اشغالی بیشتر می شود و آثار خود را به جای می گذارد.