به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه ها و مراکزی که در زمینه قرآن و عترت فعالیت می کنند، می توانند با شرکت در این طرح تا سقف 10 میلیون ریال امکانات فرهنگی دریافت کنند .

در مرحله اول طرح حمایت، 21 مؤسسه جهت دریافت اقلام فرهنگی به مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده اند .

مرحله دوم طرح نیز با حمایت مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی تا پایان سال ادامه خواهد داشت .

مؤسسه ها و مراکزی که در حوزه قرآن و عترت مجوز دارند، می توانند با ارائه اساسنامه خود به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران از امکانات طرح تجهیز بهره مند شوند .

مراکزی که مجوز ندارند نیز با تشکیل پرونده فعالیت در این طرح حمایتی شرکت می کنند .