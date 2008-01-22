مجمع خیرین بیمارستان ساز در دهه فجر اعلام موجودیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از سلسله نشست های خبری کمیته های اجرایی ستاد مرکزی دهه فجر محمود فقیهی مسئول کمیته اصناف ستاد مرکزی دهه فجر به همراه فراهانی رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران و علی رحمانی مشاور وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های ویژه بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی از سوی این کمیته پرداختند.

فراهانی رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران در خصوص همکاری اصناف با وزارت بهداشت در ساخت و تجهیز مراکز درمانی خاطر نشان کرد: خیرین بیمارستان ساز 3 ماه قبل طی جلسه ای که در بیمارستان رازی تهران با حضور اساتید علوم پزشکی برگزار شد، ساخت بیمارستانی به مساحت 8 هزار متر مربع را از سوی یکی از اتحادیه های صنفی تهران پیشنهاد داد که هم اکنون کار ساخت آن در بیمارستان رازی آغاز شده است و امیدواریم که «مجمع خیرین بیمارستان ساز» مانند «مجمع خیرین مدرسه ساز» دارای تشکلی مستقل و مردمی شود که با همکاری وزارت بهداشت بتواند گامی در جهت رفع مشکلات درمانی کشور به خصوص مناطق محروم بردارد.

فراهانی با بیان اینکه شورای اتحادیه و انجمن اسلامی اصناف تصمیم دارد که ساخت بیمارستان و تجهیز و تعمیر مراکز درمانی را بین اتحادیه های صنفی سراسر کشور تقسیم کند، تأکید کرد: ما بر اساس برنامه کشوری که داریم در مراکز استان ها هیأت امنایی از طرف وزارت بهداشت و مجامع امور صنفی شکل خواهد گرفت که بر اساس آن تمام ابعاد امور درمانی (ساخت، تجهیز، تعمیر و...) را دنبال خواهد کرد.

محمود فقیهی مسئول کمیته اصناف ستاد مرکزی دهه فجر نیز طی سخنانی ضمن گرامیداشت ایام سوگواری ابا عبدا.. الحسین(ع) و تقارن آن با دهه فجر انقلاب اسلامی از حضور نمایندگان اصناف سراسر کشور با نثار گل بر مرقد حضرت امام(ره) و تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی در ساعت 8:30 روز 10 بهمن ماه خبر داد و گفت: تکریم از جانبازان بالای 50% سراسر کشور با هدف تجلیل و رفع مشکلات آنها، شرکت در برنامه کمیته اقلیتهای مذهبی در روز لاله ها در سراسر کشور، چاپ پوستر مخصوص هر اتحادیه که گویای مشارکت بیشتر مردمی در برگزاری مراسم خواهد بود و چاپ پوستر و بنر مخصوص اصناف سراسر کشور جهت نصب واحدهای صنفی و حضور در مراسم 12 بهمن و راهپیمایی 22 بهمن ماه از دیگر برنامه های دهه فجر امسال خواهد بود.

عضو جامعه انجمن های اسلامی اصناف سراسر کشور، از برگزاری مجلس بزرگداشت دهه فجر در سراسر استان ها، مشارکت در برقراری و تعبیه ایستگاه های صلواتی در 12 و 22 بهمن ماه، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان در سراسر کشور توسط گروههای مختلف اصناف و اتحادیه ها ضمن اهتمام بر حل مشکلات آنها، شرکت در مراسم مخصوص 12 و 22 بهمن، رژه وانت سواران همراه با رژه موتور سواران ویژه 12 بهمن ماه، توصیه به اصناف در ایام دهه فجر در کاهش سود کالای خود، مسابقه مخصوص کودکان و نوجوانان با اهداء جوایز توسط اصناف خبر داد و صدور بیانیه مخصوص جامعه اصناف سراسر کشور در 22 بهمن را پایان بخش ویژه برنامه های دهه فجر 86 از سوی جامعه اصناف عنوان کرد.

علی رحمانی مشاور وزیر بازرگانی و جانشین کمیته اصناف ستاد دهه فجر نیز طی سخنان کوتاهی ضمن اشاره به وحدت و همدلی وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی، مجامع امور صنفی و اتحادیه ها در اجرای هرچه با شکوه تر مراسم دهه فجر، آثار این همکاری را در برگزاری بیش از 7 هزار و 600 مراسم توسط اتحادیه های سراسر کشور در دهه فجر امسال دانست.

وی اظهار امیدواری کرد که مجموعه اصناف و اتحادیه ها در جهت تخفیف کالاها و خدمات خود در ایام دهه فجر اقدام نمایند.