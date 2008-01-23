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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۴۵

"مرد ماهی" داوود غفارزادگان همچنان منتظر مجوز است

"مرد ماهی" داوود غفارزادگان همچنان منتظر مجوز است

داستان "مرد ماهی" نوشته داوود غفارزادگان با موضوع زندگی حضرت یونس (ع) از یک سال پیش تاکنون منتظر صدور مجوز نشر است.

به گزارش خبرنگار مهر، غفارزادگان همچنین به تازگی نگارش رمانی با عنوان "کتاب اعترافات بی نام" را هم به پایان برده است. این رمان برای بزرگسالان تالیف شده است.

اخیرا کتاب "فال خون" این نویسنده به وسیله محمدرضا قانون پرور در آمریکا به انگلیسی ترجمه و توسط دانشگاه تگزاس منتشر شده است.

چاپ دوم مجموعه داستان "دختران دلریز" (افق)، چاپ چهارم رمان "فال خون" و چاپ دوم رمان "شب ایوب" (سوره مهر) از آثار تجدیدچاپی داوود غفارزادگان طی ماه های اخیر هستند.

عضو هیئت داوران اولین و دومین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس آثاری چون «کبوترها در قفس به دنیا می‌آیند»، «پرواز درناها»، «سایه و شب، دراز»، «ما سه نفر هستیم»، «خلبان کوچولو»، «تا هزار بار گل برای ساقه سبز»، «قصه رنگها»، «نخلها و نیزه‌ها»، «زیر شمشیر غمش» و «زمستان در راه» را در کارنامه دارد.

کد مطلب 625193

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