به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده تهران در مجلس هفتم در نطق پیش از دستور خود با تسلیت ایام سوگواری شهادت امام حسین(ع)، گفت: در روزهای اخیر و به بهانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عنوان عالی‌ترین مظهر مردم‌سالاری دینی، سیاستی کهنه و نخ نما شده در تنازع جمهوریت و اسلامیت نظام توسط بعضی از سیاسیون کشور مطرح شده است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: این عده با این خیال که با اصرار بر وجهه مردم ‌سالاری می‌توانند رقبای سیاسی خود را متهم به بی‌اعتنایی به رأی مردم کنند، به طرح این مسئله پرداختند. این جماعت همان‌هایی هستند که با طرح مسئله دوگانگی در حاکمیت و انتصابی کردن و انتخابی کردن نهادها، وجهه همت خود را بر آن قرار داده بودند که به خیال واهی خود با در تنگنا قرار دادن نهادهای منتسب به مقام معظم رهبری نظام مدیریت افکار عمومی را به دست گرفته و با موج‌سواری عرصه سیاسی وجه جمهوریت نظام را در مقابل اسلامیت آن قرار دهند.

وی ادامه داد: این نظریه‌پردازی‌ها که از دو اردوگاه به ظاهر سیاسی متعارض سر بر آورده است از مبانی نظریه مشهور جدایی دین و سیاست و اصرار بر مشروطه غیرمشروعه ناشی می‌شود.

نادران تصریح کرد: آنان در واقع به دنبال عرفی کردن مقررات هستند تا به این ترتیب دو هدف داخلی و بیرونی را تعقیب کنند. از سویی قالب جمهوریت نظام را از محتوای اسلامیت آن تهی کنند و از سوی دیگر با اصرار بر تغییر ساختار سیاسی کشور و حاکمیت کنوانسیون‌های بین‌المللی حتی در شرایطی که در تعارض با احکام نورانی اسلامی قرار داشته باشد، حمایت‌های نظام سلطه جهانی را برای خود به ارمغان بیاورند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: اینان از حل بدیهی‌ترین مسأله که جمهوریت ظرف نظام و اسلامیت مظروف آن است غافل هستند. جمهوری اسلامی یک کلمه واحد است نه کمتر نه بیشتر؛ بنابراین آن‌ها که به دنبال دین غیرحکومتی می‌روند و آن‌ها که به دنبال حکومت غیردینی می‌روند هر دو آب به آسیاب یک جریان می‌ریزند، و آن نیست مگر نظام سیاسی بین‌المللی که می‌خواهند این نظام و مقررات آن را از اسلامیت آن تهی کند و به ستون خیمه این نظام یعنی ولایت فقیه و متن کارآمدی نظام دینی حمله می‌کنند.

نادران طرح شعارهایی مانند این که اسلام مکتب اقتصادی ندارد و یا لیبرال دموکراسی نظریه‌ای فراگیر است و یا افرادی خود را سوسیال دموکرات معرفی می‌کنند را ریشه در همین انحرافات دانست.

وی ادامه داد: بی‌تردید این قالب و محتوا و این ظرف و مظروف سازگار و لازم و ملزم هم هستند؛ و اساسا در تاریخ پرافتخار دینی ماست که امام مسلمین وقتی حاکمیت را پذیرفت که مردم از او خواستند و شرایط اجتماعی و سیاسی برای حکومتش فراهم شد ولی هم او فرمود که من بر مبنای کتاب خدا و سنت حضرت رسول(ص) عمل خواهم کرد و عدالت و مبارزه با فساد و ویژه‌خواری محوری‌ترین وجه همت او بود.

نادران تصریح کرد: باید به یکدیگر دائم تذکر دهیم که تنازع بین مردم بد است و بین مسئولان بدتر؛ اصولگرایان که با شعار خدمتگزاری صادقانه فرصت خدمت پیدا کرده‌اند باید بدانند که مردم عقد اخوت با هیچ گروهی نبسته‌اند و از منازعات سیاسی و بگو مگوهای بی‌حاصل بیزارند.

وی ادامه داد: آن‌ها از همه مسئولان کار می‌خواهند و خدمت و کارآمدی؛ قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور مرز وظایف و اختیارات و تعاملات قوا را تعریف کرده است، و باید مسئولان اختلافات خود را در جلسات مشترک و در یک محیط تفاهمی حل کنند.

نادران اظهار کرد: طرح این مسائل در افکار عمومی موجب نگرانی در دلسوزان نظام خواهد بود. بد نیست جریانات سال‌های اخیر را مرور کنیم و از سرگذشت افراد و جریانات قبل از خود درس بگیریم.