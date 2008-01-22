همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مرتضی اردو بازاری دبیر کمیته علمی این همایش با اعلام خبر فوق گفت: هدف از برگزاری این همایش ارتقای دانش تخصصی رشته ارتودنسی و نیز رویارویی کلیه متخصصان این رشته تخصصی و سایر متخصصان وابسته به رشته ارتودنسی است.

وی با تاکید بر اینکه در این همایش کلیه تفکرات ، نو آوری ها و تجارب جدید متخصصان ارتودنسی ارائه می شود، یاد آور شد: در تخصص ارتودنسی ، به مشکلات تخصصی دندانی ، فکی و صورتی توجه می شود که هر یک از موارد ذکر شده می تواند، به طور مستقل یا تلفیقی از مشکلات یاد شده باشد.

به گفته اردوبازارای مشکلات نامبرده می تواند شامل نامنظمی یک یا گروهی از دندان ها در ارتباط اسکلتی بین فک بالا و پایین باشد.

وی ادامه داد: همچنین این مشکلات می تواند، منجر به بهداشت غلط شود که این امر موجب افزایش پوسیدگی ها ، وجود ارتباط غلط دندان ها، مشکلات گیجگاهی ، فکی و حتی مشکلات ارتباط بین دو فک را در بعد قدامی خلقی، عمودی یا طرفی مانند ناقرینگی دو فک می شود.

وی تصریح کرد: در این همایش روش های جدید تشخیص و طرح درمان، روش های مدرن در درمان ارتودانتیکس ، اکلوژن ( وضعیت مناسب دو فک) ایده ال و لبخند زیبا، کمک های تشخیص سه بعدی ، ارتودانتیکس در دندانپزشکی عمومی ، زیبایی و قرینگی صورت، درمان عملکرد ( فانکشنال ) ، جراحی ترمیمی ( شکاف لب و کام ) و... به عنوان عمده محورهای این کنگره انتخاب شده اند.

دبیر کمیته علمی ششمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران گفت: تم اصلی کنگره امسال " زیبا یی صورت" است که محورهای جدیدی شامل روش های جدید جراحی فک برای کمک به بیماران ارتودنسی ، روش های نوین درمان ناهنجاری ها، روش های کاهش طول درمان های ارتودنسی ، استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری جدید در تشخیص طرح درمان در آن مطرح خواهد شد.

وی یاد آور شد: در این همایش میهمانان برجسته ای از آمریکا، کانادا، آلمان، بلژیک ، هند و یونان حضور خواهند داشت.

اردوبازاری اضافه کرد: از میان مقالات رسیده به دبیرخانه کنگره 47 مقاله برای سخنرانی اصل ،29 مقاله به صورت ارائه پوستر و پنج مقاله برای ارائه به صورت دور میزی انتخاب شده اند.