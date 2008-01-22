به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا عبداللهی در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه با برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز گفت: در این جلسه مقرر شد با همکاری مشترک دولت، دیوان محاسبات کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش ها ، قوانین مختلف برای لحاظ در بودجه سال آینده بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق بر اعمال قانون در لایحه بودجه اصرار دارد، ادامه داد: ما معقتدیم دستگاههای که به موجب قانون تاسیس شده اند باید دارای ردیف بودجه مستقل در لایحه بودجه باشند.

نماینده ماهنشان در مجلس با بیان اینکه احتمال اختصاص ردیف بودجه به دستگاههای بیشتر در لایحه بودجه وجود دارد ، گفت: دولت در لایحه بودجه سال 87 به 39 دستگاه ردیف بودجه داده است که احتمال افزایش این تعداد وجود دارد.

عبداللهی ادامه داد: بودجه شرکت های دولتی باید در لایحه بودجه مد نظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به اینکه رابطه مالی وزارت نفت و شرکت نفت که در لایحه بودجه در اختیار دولت گذاشته شده است باید به طور شفاف از سوی مجلس مشخص شود. هر گونه دریافت و پرداخت وجه در کشور باید از طریق خزانه انجام گیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال 87 لحاظ شده است یا خیر؟ گفت: سعی ما در کمیسیون تلفیق این است که برای اجرای این قانون نیز بودجه لازم را اختصاص دهیم .

نماینده ماهنشان با بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان دولت متناسب با تورم در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ،گفت: مبنای ما در لایحه بودجه شامل قانون برنامه بودجه سال 51 ، قانون محاسبات سال 66 ، قانون حصول در آمدها، قانون برنامه پنج ساله چهارم، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری می شود.

عبداللهی یاد آور شد: برخی پیش بینی های ما درباره بودجه سال 86 درست در آمد و دولت مجبور شد اصلاحاتی در قانون بودجه به عمل آورد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: بودجه باید به طور دقیق و کارشناسی بسته شود و اینگونه نباشد که به طور مثال هزینه ها در بودجه با کسری مواجه شود و مشکلاتی بعدی را ایجاد کند.