ارتباط گروههای تروریستی جنوب عراق با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، سرهنگ "حسین کمال" معاون وزیر کشورعراق درامور اطلاعاتی و جاسوسی گفت: گروه الیمانه که در درگیری های مسلحانه ای که با نیروهای عراقی در دو شهر بصره و ناصریه داشت، با اسرائیل درارتباط است.

این مقام امنیتی درادامه تاکید کرد: وجود تصویر ستاره داوود در اسناد و مدارکی که ازاین گروه کشف شده است، دلیلی بر وجود ارتباط بین آنها است.

وی درادامه خاطرنشان کرد: نتایج اولیه تحقیقات حاکی ازآن است هدف فعالیت این گروه فتنه انگیزی در استان های جنوبی با اشاره گروه های خارجی است.

"حسین کمال" افزود: این گروه می خواهد در استان های جنوبی با هدف ایجاد جنگ طایفه ای و جنگ داخلی درعراق فتنه انگیزی کند.

این درحالی است که پیش ازاین منابع آگاه از کشف و ضبط تعداد زیادی از دستگاه های جاسوسی رژیم صهیونیستی که شامل دستگاه های استراق سمع و کنترل و مراقبت از راه دور است، پیش از ورود به خاک عراق خبر دادند.

گفته می شود، گروه تروریستی الیمانه پیش از سرنگونی رژیم سابق عراق به شکل مخفیانه تشکیل شد و مقر مشخصی درعراق ندارد. اعضای این گروه در اماکن کشاورزی و خانه های مخفی زندگی می کنند.