  1. بین الملل
  2. سایر
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۵۵

اسناد کشف شده نشان می دهد:

ارتباط گروههای تروریستی جنوب عراق با رژیم صهیونیستی

ارتباط گروههای تروریستی جنوب عراق با رژیم صهیونیستی

یک مقام امنیتی عراق از کشف اسناد و مدارکی که بر ارتباط گروه تروریستی الیمانه با رژیم صهیونیستی تاکید دارد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، سرهنگ "حسین کمال" معاون وزیر کشورعراق درامور اطلاعاتی و جاسوسی گفت: گروه الیمانه که در درگیری های مسلحانه ای که با نیروهای عراقی در دو شهر بصره و ناصریه داشت، با اسرائیل درارتباط است. 

این مقام امنیتی درادامه تاکید کرد: وجود تصویر ستاره داوود در اسناد و مدارکی که ازاین گروه کشف شده است، دلیلی بر وجود ارتباط بین آنها است.

وی درادامه خاطرنشان کرد: نتایج اولیه تحقیقات حاکی ازآن است هدف فعالیت این گروه فتنه انگیزی در استان های جنوبی با اشاره گروه های خارجی است.

"حسین کمال" افزود: این گروه می خواهد در استان های جنوبی با هدف ایجاد جنگ طایفه ای و جنگ داخلی درعراق فتنه انگیزی کند.

این درحالی است که پیش ازاین منابع آگاه از کشف و ضبط تعداد زیادی از دستگاه های جاسوسی رژیم صهیونیستی که شامل دستگاه های استراق سمع و کنترل و مراقبت از راه دور است، پیش از ورود به خاک عراق خبر دادند.

 گفته می شود، گروه تروریستی الیمانه پیش از سرنگونی رژیم سابق عراق به شکل مخفیانه تشکیل شد و مقر مشخصی درعراق ندارد. اعضای این گروه در اماکن کشاورزی و خانه های مخفی زندگی می کنند.

کد مطلب 625198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها