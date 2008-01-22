حمایت احزاب سبز اروپا از اشتراک گذاری فایلهای موسیقی و فیلم روی اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، قوانین سختگیرانه، اشتراک گذاری موسیقی و فیلم را در وب نوعی سرقت می دانند این درحالی است که نمایندگان ائتلاف سبز پارلمان اروپا معتقدند که این اشتراک گذاری سرقت به شمار نمی رود.

"سبزها" یا ائتلاف آزاد اروپا که در کنار همکاری با جنبشهای حمایت از محیط زیست برخی از احزاب کوچک مستقل، 42 کرسی از پارلمان اروپا در استراسبورگ را به خود اختصاص داده اند، مبارزه آزادانه ای را در حمایت از اشتراک گذاری فیلمها و موسیقی آنلاین آغاز کرده است.

براساس گزارش وب نیوز، هدف از این اقدام که "من دزدی نمی کنم" نامگذاری شده است، مخالفت با صنایع سرگرمی است که معتقدند کپی مقولات چندرسانه ای روی وب یک نوع سرقت آشکار است. این درحالی است که حامیان مبارزه "من دزدی نمی کنم"، اشتراک گذاری را به معنی گسترش فرهنگ و نکشتن آن می دانند.

در سایت رسمی این مبارزه، فیلمی در دسترس است که برگرفته از تبلیغات حامیان مبارزه با سرقت فیلم است که قبل از نمایش فیلم در سالنهای سینما پخش می شود. در این آگهی تبلیغاتی آمده است: "آیا شما یک کیف را می دزدید؟ آیا شما یک ماشین را می دزدید؟ آیا شما یک دی وی وی را می دزدید؟ بارگذاری فیلم از اینترنت یک سرقت است".

این آگهی در فیلم موجود در این سایت این گونه تغییر کرده است: "من یک کیف را نمی دزدم. من یک ماشین را نمی دزدم. من تلویزیون نمی دزدم. اما من فیلمهای زیادی را از اینترنت بارگذاری می کنم."