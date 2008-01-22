شهروندان کرجی با اصول ایمنی نصب وسایل گازسوز آشنا می شوند

یه گزارش خبرنگار مهر در کرج، طرح آموزش همگانی "آشنایی با اصول ایمنی" با هدف آشنایی شهروندان با نحوه صحیح نصب وسایل گازسوز، کنترل ایمنی این وسایل و کاهش حوادث ناشی از نشت گاز و آتش سوزی وسایل گرمازا به مدت یک ماه در بهمن ماه سال جاری در فرهنگسراهای شهرداری کرج برگزار می شود.

در این طرح که از سوی سازمان آتش نشانی با همکاری شهرداری کرج برگزار می شود، راه های پیشگیری و مهار حریق و اقدامات اولیه در زمان حادثه همچنین روشهای صحیح استفاده از وسایل گرمازا آموزش داده می شود.

سال گذشته 10 نفر از شهروندان کرجی به دلیل نا آشنایی با نکات ایمنی نصب وسایل گازسوز جان خود را از دست دادند و امسال نیز تاکنون 15 نفر از این طریق فوت کرده اند یا مصدوم شده اند.