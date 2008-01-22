بودجه وزارت علوم در تمامی بخشها افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید رضا رازقی شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: بودجه عمرانی این وزارتخانه در سال جاری 291 میلیارد بود که این مبلغ در سال آینده به 440 میلیارد تومان افزایش یافته است. اگر اعتراضی در مورد کمبود بودجه های عمرانی شنیده می شود به این دلیل است که ما از دوره های گذشته کمبود شدیدی در زمینه های عمرانی دانشگاهها داشتیم.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال یک سلف سرویس از 15 سال گذشته برای هزار نفر دانشجو ساخته شده و در حال حاضر نیز با وجود افزایش تدریجی ظرفیت دانشجو با همان گنجایش به دانشجو خدمات ارائه می کند. بنابراین هر چه اعتبار عمرانی تخصیص می یابد کم است. خوابگاه نیز باید هر ساله افزایش می یافت اما در حال حاضر با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاهها کمبودهای خوابگاهی خود را بیشتر نشان می دهند.

نیاز به هزار ملیارد تومان برای اجرا شدن مصوبات استانی دانشگاهها

معاون طرح و توسعه وزارت علوم با اشاره به مصوبات عمرانی استانی دانشگاهها گفت: اگر بخواهیم کل مصوبات استانی وزارت علوم را در نظر بگیریم باید هزار میلیارد تومان در بخش دانشگاهها هزینه شود.

وی افزود: اختصاص 3 هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی وزارت علوم در دولت نهم پیشنهاد شد اما بسیاری از افراد برای اختصاص این رقم قانع نشدند.

رازقی با اشاره به بودجه های جاری وزارت علوم در سال آینده اظهار داشت : در بخش جاری نیز بودجه مجموعه آموزش عالی کشور از هزار و 5 میلیارد تومان به هزار و 220 میلیارد تومان رسیده و در حدود 21 درصد افزایش داشته است اما به خاطر اینکه توسعه آموزش عالی به ویژه در تحصیلات تکمیلی به شدت رو به افزایش است باید هزینه های جاری بیشتری به دانشگاهها برسد از سوی دیگر نمی توان توسعه آموزش عالی را متوقف کرد.