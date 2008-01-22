  1. استانها
  2. فارس
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

ساماندهی حمل و نقل عمومی در کاهش آلودگی هوای شیراز ضروری است

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون محیط زیست استان فارس، ساماندهی تردد خودروها به ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی را برای کاهش آلودگی هوای شیراز ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسعود کوچمشکیان، پیش از ظهر امروز در حاشیه اجرای طرح کنترل آلودگی خودروهای شیراز افزود: در راستای ساماندهی و دوگانه سوز کردن ناوگان حمل و نقل عمومی این شهرستان با همکاری سازمانها و ادارات مرتبط اقداماتی صورت گرفته و هم اکنون برخی از اتوبوسهای درون شهری شیراز مجهز به سوخت گاز هستند.

وی از مینی بوسهای فیات قدیمی به عنوان یکی از عوامل اصلی دودزایی و آلودگی هوای شیراز در بخش خودرو یاد کرد و بیان داشت: در راستای تعویض مینی بوسهای فیات تاکنون اقدامات لازم صورت گرفته و دارندگان این خودروها می توانند جهت تعویض به مراکز مرتبط مراجعه کنند.

معاون محیط زیست استان فارس تاکید کرد: علاوه بر ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی باید شرایطی فراهم شود تا شهروندان نیز در صورت امکان از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کرده و امور روزانه خود را با خودروی شخصی انجام ندهند.

در اجرای طرح کنترل آلایندگی خودروها چند دستگاه خودرو به صورت نمادین مورد آزمایش فنی دودزایی قرار گرفتند.

کد مطلب 625208

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها