ساماندهی حمل و نقل عمومی در کاهش آلودگی هوای شیراز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسعود کوچمشکیان، پیش از ظهر امروز در حاشیه اجرای طرح کنترل آلودگی خودروهای شیراز افزود: در راستای ساماندهی و دوگانه سوز کردن ناوگان حمل و نقل عمومی این شهرستان با همکاری سازمانها و ادارات مرتبط اقداماتی صورت گرفته و هم اکنون برخی از اتوبوسهای درون شهری شیراز مجهز به سوخت گاز هستند.

وی از مینی بوسهای فیات قدیمی به عنوان یکی از عوامل اصلی دودزایی و آلودگی هوای شیراز در بخش خودرو یاد کرد و بیان داشت: در راستای تعویض مینی بوسهای فیات تاکنون اقدامات لازم صورت گرفته و دارندگان این خودروها می توانند جهت تعویض به مراکز مرتبط مراجعه کنند.

معاون محیط زیست استان فارس تاکید کرد: علاوه بر ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی باید شرایطی فراهم شود تا شهروندان نیز در صورت امکان از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کرده و امور روزانه خود را با خودروی شخصی انجام ندهند.

در اجرای طرح کنترل آلایندگی خودروها چند دستگاه خودرو به صورت نمادین مورد آزمایش فنی دودزایی قرار گرفتند.