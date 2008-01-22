بسیج سازندگی مجاز به جذب مشمولین خدمت وظیفه عمومی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی جزئیات طرح یک فوریتی " اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداختند و 4 ماده دیگر از این طرح به تصویب نهایی رسید.

بررسی این طرح از جلسه سه شنبه هفته گذشته آغاز و در جلسه امروز با بررسی موادی دیگر از آن بررسی آن در مجلس به پایان رسید.

با تصویب مجلس به منظور اجرای طرح های زود بازده ، عام المنفعه و کم هزینه؛ سازمان بسیج سازندگی به عنوان دستگاه اجرایی و مجری برخی از طرح های دولتی شناخته می شود و مجاز به موافقتنامه و یا انعقاد قرار داد با آنها می باشد.

همچنین نمایندگان مصوب کردند دولت هر ساله بخشی از اعتباراتی که برای اهداف فوق در بودجه سنواتی در نظر بگیرد و آن را در ردیف مستقلی به عنوان کمک به طرح های سازمان بسیج سازندگی در اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار دهد.

نمایندگان مجلس در بخش دیگری از این طرح مصوب کردند سازمان بسیج سازندگی برای تامین نیروهای مورد نیاز می تواند علاوه بر سازماندهی و استفاده از نیروهای داوطلب و بسیجی اعم از جوانان و متخصصین ، از میان واجدین شرایط مشمول خدمت وظیفه عمومی تعدادی را همه ساله جذب و سازماندهی نماید.

همچنین مقرر شد سازمان بسیج سازندگی پس از جذب این افراد حسب مورد افراد را در بهداشت و درمان، مردم یاری ، خدمت رسانی و محرومیت زدایی از روستاها و مناطق محروم به کار گیرد.

ایین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف 3 ماه به پیشنهاد نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و باهمکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.