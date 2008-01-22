  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

تعاونیهای آذربایجان غربی 31 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر کردند

تعاونیهای آذربایجان غربی 31 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر کردند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر اداره کل تعاون آذربایجان غربی گفت: تعاونیهای استان آذربایجان غربی، 31 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر کردند.

زین العابدین تمایل در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اینکه تعاونیهای مرزنشینان دارای بیشترین سهم در صادرات است، افزود: این تعاونیها کالاهایی چون خشکبار، میوه، سبزیجات و صنایع دستی به کشورهای همجوار از جمله عراق، ترکیه، نخجوان و جمهوری آذربایجان صادر می کنند.

وی با اشاره به تعداد تعاونیهای این استان خاطرنشان کرد: در سال جاری 24 تعاونی مرزنشینان به ثبت رسیده که 280 هزار نفر عضو این تعاونیها هستند.

تمایل با اشاره به اینکه عمده فعالیت این تعاونی در بخش واردات و صادرات است، عنوان کرد: این تعاونی ها در شهرهای پلدشت، ماکو، خوی، ارومیه، اشنویه، پیرانشهر و سردشت تشکیل شده است.

وی تعداد تعاونیهای استان را سه هزار و 417 مورد ذکر کرد و یادآور شد: این تعاونیها در 14 گرایش و سه بخش کشاورزی، صنعتی و خدماتی فعالیت می کنند و دارای پنج هزار نفر عضو بوده و سرمایه ثبتی آنها 600 میلیارد ریال است و برای 50 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

تمایل تعداد تعاونیهای ایجاد شده را 512 تعاونی برشمرد و عنوان کرد: این در حالیست که 150 تعاونی بانوان در استان وجود دارد و به طور عمده در بخش خدمات و تولیدی فعالیت می کند و برای یک هزار نفر از بانوان اشتغال ایجاد کرده اند.

کد مطلب 625218

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها