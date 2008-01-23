غرب حامی دموکراسی های منحرف است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید محاصره نوارغزه و قطع برق این منطقه از سوی رژیم اسرائیل، وضعیت ساکنان غزه که از آن به بزرگترین "زندان روباز" جهان نام برده می شود هر لحظه رو به وخامت می رود.

این اقدام رژیم صهیونیستی تاکنون مخالفت هایی را در سراسر جهان در پی داشته است وهمچنین در سطوح غیر رسمی نیز اندیشمندان و کارشناسان ضمن بحرانی خواندن اوضاع نوار غزه، تجاوز و محاصره این منطقه را اقدامی وحشیانه دانسته اند.

درهمین رابطه "نوام چامسکی" استاد دانشگاه MIT آمریکا و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در گفتگو با "مهر" ضمن ریشه یابی مسئله نوارغزه تصریح کرد: انتخاباتی که حماس طی آن به پیروزی رسید هم آزادانه بود و هم منصفانه، اما بحران عمده ای که در نوار غزه هم اکنون وجود دارد درست بلافاصله پس از پیروزی حماس در انتخابات مذکور آغاز گردید و در واقع این بحران پیامد پیروزی عادلانه حماس است.

این دانشمند آمریکایی می گوید: غرب دموکراسی را تحقیر می کند و تنها در صورتی که دموکراسی از مسیر خود منحرف شده باشد از آن حمایت می کند.

استاد دانشگاه MIT می گوید: در صورتی که دموکراسی در مسیر درست خود قرار داشته باشد غرب فوراً بر آن می شود تا افراد را به جرم عدم پیروی از دستوراتش تنبیه و عقوبت کند، آمریکا و اسرائیل در راس و اتحادیه اروپا در پی آنها با بزدلی طبق معمول این مسیر را دنبال می کنند.

به گزارش مهر، حماس در انتخاباتی که در ژانویه سال 2005 برگزار گردید اکثریت را در شورای قانونگذاری فلسطین از آن خود کرد و در پی این انتخابات که به اذعان حتی آمریکا آزادانه بود، غرب بر آن شد تا فشارهایی را بر دولت حماس تحمیل کند تا اینکه در نهایت این فشارها سبب سقوط دولت اسماعیل هنیه شود.

چامسکی می گوید: بحران غزه روند افزایشی خود را ادامه می دهد و البته این بحران با تصاحب تمامی چیزهای با ارزش در کرانه باختری از سوی آمریکا و اسرائیل ارتباط دارد، تصاحبی که اغلب با خشونتهای قابل ملاحظه همراه شده است.

این تحلیلگر ارشد خاورمیانه در ادامه گفتگوی خود با مهر همچنین در خصوص کنفرانس آناپولیس و اینکه چرا این کنفرانس نتوانست توافقی را به وجود آورد، گفت: کنفرانس آناپولیس یک جوک بود که زیاد بامزه نبود و این همایش تقریباً هیچ کاری برای حل این مناقشه نکرد.

چامسکی در ادامه در ارتباط با آناپولیس می گوید: این کنفرانس تلاشی بود از سوی جرج بوش رئیس جمهوری و کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا برای گردهم آوردن کشورهای عرب میانه رو یعنی در واقع مستبدین بنیادگرا، که انتظار می رفت از دستور اطاعت کرده و در ائتلافی ضد ایرانی شرکت کنند و به این دلیل بود که این کنفرانس در آناپولیس برگزار گردید.

وی اضافه کرد: به هر ترتیب آناپولیس یک محلی مشخص برای نشست نیست، بلکه آنجا خانه تعداد زیادی از نظامیان نیروی دریایی آمریکاست که در خلیج فارس خدمت می کنند، جایی که آمریکا در آنجا ایران را تهدید می کند.

این اندیشمند آمریکایی همچنین در ارتباط با ابتکاری که کشورهای اسلامی از طریق سازمان های بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی می توانند در پیش بگیرند می گوید: باید تلاشی از سوی کشورهای اسلامی و هر کس دیگری صورت گیرد تا به این تنبیه وحشیانه فلسطینیان از سوی ائتلاف آمریکایی- اسرائیلی پایان داده شود.

این استاد آمریکایی همچنین بر این باور است که تهدید ایران از سوی آمریکا که اخیراً در رویداد تنگه هرمز اتفاق افتاد، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است اما در عین حال اشاره می کند برای کشورهای بی قانون و طاغی همچون آمریکا و متحدین اروپایی آن قوانین بین المللی مانند منشور سازمان ملل بی معنی هستند.