نمایش ویژه 10 فیلم آمریکایی در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد "3:10 به یوما" جیمز منگلد از آمریکا، "بر لبه بام" کیم راسی استوارت از ایتالیا، "کوکب سیاه" برایان دی پالما از آمریکا، "شهر مرزی" گریگوری ناوا از آمریکا و انگلیس، "فرزندان بشر" آلفونسو کوآرون از ژاپن / انگلیس و آمریکا، "نبرد اژدها" هیونگ رائه شیم از کره جنوبی و آمریکا، "پسران پرواز" تونی بیل از آمریکا و انگلیس و "قطبنمای طلایی" کریس وایتز از آمریکا و انگلیس از فیلمهای این بخش هستند.
"کوهنشین: سرچشمه" برت لئونارد از آمریکا، "آخرین هنگ" دوگ لفلر از انگلیس / ایتالیا / فرانسه و اسلواکی، "قلبهای تنها" تاد رابینسن از آمریکا و آلمان، "مارادونا" مارکو ریسی از ایتالیا و آرژانتین، "خانم پاتر" کریس نونان از انگلیس / آمریکا و استرالیا، "جاده گوانتانامو" مایکل وینترباتم و مت وایتکزاس از انگلیس و "سرباز قدیمی" سیدنی ج فیوری از آمریکا در بخش نمایشهای ویژه داستانی جشنواره به نمایش درمیآید.
بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمنماه در بخشهای رقابتی و جنبی در تهران برگزار میشود.
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