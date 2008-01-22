مراسم سالروز درگذشت محمود نامجو در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزنه برداری استان گیلان با همکاری اداره کل تربیت بدنی استان در نظر دارد هجدهمین سال درگذشت مرحوم محمود نامجو را پنج شنبه 4 بهمن ماه در زادگاه وی برگزار کند.

بنابراین گزارش، فدراسیون وزنه برداری کشورمان نیز جهت هر چه باشکوه تر برگزار شدن سالگرد درگذشت قهرمانان و افتخارآفرینان بزرگ رشته وزنه برداری(مرحوم محمود نامجو و جعفر سلماسی) مراسم مشترکی را صبح روز یکشنبه 7 بهمن ماه سال جاری در محل بهشت زهرا تهران ، قطعه 22 برگزار خواهد کرد.

مرحوم "محمود نامجو " در سال ‪ ۱۲۹۷‬در محله استادسرای شهرستان رشت متولد شد و در دی ماه سال ‪ ۱۳۶۸‬به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت. از افتخارات کسب شده توسط مرحوم نامجو می توان به مدال های زیر اشاره کرد:

مدال طلای رقابت های جهانی 1949 لاهه

مدال طلای رقابت های جهانی 1950 پاریس

مدال طلای رقابت های جهانی 1951 میلان

مدال نقره رقابت های المپیک 1952 هلسینکی

مدال نقره رقابت های جهانی 1954 وین

مدال برنز رقابت های جهانی 1955 مونیخ

مدال نقره رقابت های المپیک 1956 ملبورن

مدال برنز رقابت های جهانی 1957 تهران