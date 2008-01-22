معاملات مجازی با سیستم جدید معاملاتی در بورس آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح‌آبادی افزود: هم اکنون کارگزاران در ساعات بعد از ظهر به صورت آزمایشی معاملات مجازی را با نرم افراز جدید معاملاتی انجام می‌دهند تا به خوبی با نحوه عملکرد این سیستم آشنا شوند.

وی با بیان اینکه هنوز سیستم جدید معاملاتی در تالارهای استانی نصب نشده است، اظهار داشت : کار نصب این سیستم نرم‌افراز به زودی در تالارهای استانی آغاز خواهد شد تا دسترسی کارگزاران استانی به این سیستم فراهم شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تمامی ابهامات سیستم جدید معاملاتی در ماه‌های گذشته به شرکت اتوس منتقل و متخصصان این شرکت نیز عمده مشکلات این نرم‌افراز را برطرف کرده‌اند.

صالح‌آبادی آموزش را مهم ترین موضوع برای راه‌اندازی سیستم جدید معاملات اعلام کرد و افزود : کارگزاران باید آمادگی لازم را برای انجام معامله در این نرم افراز داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آماده راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی است، اظهار داشت: هر زمانی که کارگزاران آمادگی خود را اعلام کنند، نرم افراز جدید معاملاتی راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار امیدواری کرد که فرآیند آموزش و آماده‌سازی کارگزاران برای راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی تا پایان سال به اتمام برسد.

صالح‌آبادی در مورد آینده تالارهای منطقه‌ای گفت: هدف از راه‌اندازی این تالارها، آشنایی مردم استان‌های مختلف کشور با سرمایه‌گذاری در بورس و ارائه خدمات مناسب به آنها بود که خوشبختانه به اهداف خود دست یافته‌ایم.

وی با بیان اینکه مسئولیت توسعه شبکه کارگزاری در سراسر کشور با این شرکت‌هاست، خاطر نشان کرد: شرکت بورس اوراق بهادار تهران علاقه‌مند است در استان های مختلف دفاتری را برای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران افتتاح کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید به این نکته که با راه‌اندازی نرم افراز جدید، معاملاتی تالارهای منطقه‌ای به فعالیت خود ادامه خواهند داد، افزود : تعطیلی تالار منطقه ای تنها با موافقت این سازمان امکان پذیر است به طوریکه کارگزاران و شرکت بورس نمی توانند تالاری را تعطیل کنند.

صالح‌آبادی اظهار داشت : بنابراین تالارهای منطقه‌ای همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد اما امکان تغییر شکل کار آن‌ها با راه اندازی سیستم جدید معاملاتی وجود دارد.

وی اضافه کرد : در صورت توسعه دفاتر کارگزاری در استان ها، امکان انجام معاملات در کارگزاری‌ها و پایان قراردادهای اجازه تالارها ، احتمال تغییر شکل کار تالارها وجود خواهد داشت اما به طور حتم، تالارهای فیزیکی در استان‌ها باقی خواهند ماند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نباید هیچ خللی در عملکرد و فعالیت‌های تالارهای منطقه ای ایجاد شود ، گفت : تاکنون تالارهای منطقه‌ای کمک شایانی به بازار بورس و گسترش فرهنگ سهامداری کرده اند.

وی اضافه کرد : بسیاری از مردم از طریق تالارهای منطقه‌ای با بازار سرمایه ارتباط برقرار کرده‌اند لذا سازمان بورس و اوراق بهادار خدمات خود را قوی‌تر از گذشته به مردم ارائه خواهد کرد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، صالح‌آبادی افزود : کارکنان تالارهای منطقه‌ای نباید نگران تعطیلی تالارها باشند، زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار برای دسترسی عموم مردم به بازار سرمایه نیاز به این تالارها دارد