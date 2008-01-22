روشهای نادرست تبلیغاتی فضای انتخابات را ناسالم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، سید محمد میربزرگی پیش از ظهر امروز در اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات انتخابات اظهار داشت: اجرای انتخابات در کشور نشان دهنده وجود دموکراسی در کشور است و اگر تبلیغات در انتخابات به درستی انجام شود انتخابات سالم برگزار می شود.

وی با انتقاد از افرادی که خواهان نظارت سازمان ملل بر انتخابات کشور شدند، افزود: این عقیده نادرست است و موجب از بین رفتن اتحاد در جامعه می شود.

در این نشست همچنین معاون سیاسی انتظامی فرماندار ساوجبلاغ اظهار داشت: در این حوزه انتخابیه که شامل شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ است، 190 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند و چهار هزار نفر نیز مجری برگزاری انتخابات در این حوزه هستند.

اکبر زارعی نژاد افزود: در این حوزه، 162 شعبه برای رای گیری در نظرگرفته شده است که از این تعداد، 60 شعبه سیار و بقیه ثابت هستند.

وی با تاکید بر حضور گسترده مردم در انتخابات خاطرنشان کرد: حضور حداکثری واجدین شرایط و مشارکت آنها در انتخابات نشان دهنده اهمیت حاکمیت مردم بر مردم و تعیین سرنوشت جامعه توسط خود مردم است.

این مسئول از مطبوعات و رسانه ها خواست: صداقت سیاسی را سرلوحه کار خود قرار دهند و باعث ایجاد التهاب در جامعه نشوند و فضای شور و نشاط در انتخابات را تحت تاثیر جوسازیها قرار ندهند.