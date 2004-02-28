محرم و عاشورا اعلام وضعيت فوق العاده براي صيانت از دين است

به گزارش خبرگزاري مهر، وي با اشاره به اينكه هر سال محروم و عاشورا تازه تر از گذشته در فرهنگ كشور جاي خود را باز مي كند گفت: تا موقعي كه فرهنگ عاشورا در ميان ملت ما اينگونه زنده است بازگشت سلطه و ستم آمريكا محال است، همه ما وظيفه داريم در صيانت از اين فرهنگ الهي بكوشيم.

وي با اشاره به واكنش مقامات آمريكايي و انگليسي نسبت به نتايج انتخابات مجلس هفتم گفت: معلوم مي شود آنها آرزوهايي داشته اند كه برآورده نشده است لذا اظهار تاسف و تاثر مي كنند و مي گويند نتيجه انتخابات آنها را نااميد كرده است.

وي افزود: دمكراسي براي آمريكاييها و انگليسي ها يك روش معقول براي اداره كشور نيست يك ابزار سلطه براي تحميل سياستهاي تجاوز كارانه است. اين برداشت از دمكراسي آسيب جدي بر مقبوليت جهاني چنين روشي خواهد زد.

وي گفت: آمريكا و انگليس با چنين وانش هاي سرد و مايوسانه اي عملا خود را در برابر آراء ميليوني يك ملت قرار مي دهند و در كنار گروهكهايي مي ايستند كه جز ترور و خشونت به چيزي نمي انديشند و پايگاهي در بين ملت ندارند و بلكه مردم از آنها تنفر دارند.

وي با تشكر از نمايندگان مجلس كه بودجه سال 83 را به يك سامان نسبي رسانده اند گفت: اگر مدت باقي مانده مجلس فرصتي باشد كه نمايندگان اثبات كنند به فكرحل مشكلات مردم و گره گشايي كار آنها هستند مي توان يك پايان شايسته را براي مجلس ششم تصور كرد.

عسگر اولادي در پاسخ به يك سوال در مورد حادثه دردناك قطار نيشابور گفت: حوادثي اين چنين بايد ريشه يابي شود تا از تكرار آن در آينده بشود جلوگيري كرد. مسوولان بايد مردم را محرم بدانند و آنها را از دانستن حقيقت ماجرا محروم نكنند.

از آقاي عسگر اولادي سوال شد عده بسياري از نخبگان حوزه و دانشگاه و برخي از مراجع طي نامه اي به رييس جمهور خواستار پي گيري موضوع آزادي امام موسي صدر شده اند نظر شما چيست؟ وي گفت: قراين نشان مي دهد امام موسي صدر زنده و در ليبي هستند متاسفانه دستگاه ديپلماسي خارجي ما در امر آزاد سازي ايشان كوتاهي كرده است.

وزارت خارجه و شخص رييس جمهور بايد پيگير اين مساله مهم باشند و با طرح پرونده ايشان در مجامع بين المللي حقوق بشر و پيگيري پرونده قضايي وي در محاكم بين المللي تا حصول نتيجه تلاش نمايند.