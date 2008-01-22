امیدوارم جشنواره شعر فجر انتظارات جامعه شعری را برآورده کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه، محسن پرویز گفت: اهتمام به بهره‌مندی از جایگاه شعر به‌عنوان اصیل‌ترین و تخصصی‌ترین هنر این مرز و بوم در جهت انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی در قالب شعر و زبان ادبی، شناسایی توانمندی‌ها و استعدادهای موجود در عرصه شعر و حمایت از تلاش سازنده اهالی شعر بخشی از اهداف جشنواره شعر فجر است.

وی یکی دیگر از اهداف جشنواره را حمایت از شاعران جوان و تشویق آنها برای تولید آثار پرمحتوا دانست و افزود: توجه به جوانان و اختصاص دادن بخش ویژه جوانان شاعر از ویژگی‌های دومین جشنواره شعر فجر است که به‌منظور ایجاد فرصت برای جوانان کشور طراحی شده است.

معاون امور فرهنگی ارشاد خاطرنشان کرد: به‌ منظور شناساندن شعر ایرانی به سایر کشورهای جهان، مسئولین بخش بین‌المللی جشنواره بین‌المللی شعر فجر سعی کرده‌اند از برخی شاعران غیر ایرانی برای حضور در جشنواره دعوت به‌عمل آورند.

دکتر محسن پرویز در پایان افزود: با توجه به اینکه سال آینده مصادف با سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است در نظر داریم برنامه‌های جشنواره شعر را گسترده‌تر از امسال برگزار کنیم که قطعاً بعد از برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل به‌اطلاع عموم خواهیم رساند.

مراسم افتتاحیه دومین جشنواره بین‌المللی شعر فجر 11 بهمن ماه در شهر مشهد مقدس و مراسم اختتامیه دوم اسفند در تهران برگزار خواهد شد.