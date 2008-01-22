  1. استانها
  2. همدان
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۰۰

فرهنگسازی برای پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر ضروری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار چهار محال و بختیاری و رئیس کارگروه بهداشت و درمان استان گفت: فرهنگسازی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار به ویژه آنفلونزای مرغی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، محمدرضا رضایی عصر امروز در ستاد پیشگیری شیوع بیماری های واگیردار اظهار داشت: در این زمینه اطلاع رسانی و آگاهسازی مردم می تواند در جلوگیری از بروز این قبیل بیماری ها نقش مهمی ایفا کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری گفت: بیماری آنفلونزای مرغی و فرهنگسازی برای جلوگیری از شیوع آن یک طرح بین المللی به شمار می رود.

رضا خدیوی از فعال بودن ستادهای کشیک در بعداز ظهرها و روزهای تعطیل در سطح استان خبر داد و افزود: این ستادها برای رسیدگی به جلوگیری از شیوع آنفلونزا تشکیل شده اند.

وی به واکسینه کردن افراد در معرض خطر این بیماری اشاره و تصریح کرد: دامپزشکان، محیط بانان، پزشکان، متخصصان و بهورزان از جمله افراد واکسینه شده در این طرح هستند.

خدیوی آماده سازی بخش های ایزوله با تمامی امکانات دارویی، قرنطینه ای و گندزدایی شده در بیمارستان ها را از دیگر اقدامات این دانشگاه برای جلوگیری و مقابله با آنفلونزای مرغی دانست و گفت: تاکنون هیچ مورد مشکوکی از این بیماری در سطح استان چهارمحال و بختیاری گزارش نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به هفته ملی مبارزه با سرطان اشاره و خاطر نشان کرد: هفته مبارزه با سرطان هشتم تا پانزدهم بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.

خدیوی سرطان را سومین عامل مرگ و میر کشور برشمرد و افزود: ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، مصرف نمک به میزان کم، جلوگیری از ورورد مواد خوراکی خارجی و نوشابه های گازدار مهمترین راههای پیشگیری از بروز سرطان است.

وی از وجود 350 فرد مبتلا به سرطان در استان طی سال 85 خبر داد و گفت: سرطان های پوست، معده، سیستم لنفاوی و سینه زنان شایعترین سرطان های موجود بین مردم چهار محال و بختیاری هستند.

کد مطلب 625245

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها