فرهنگسازی برای پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، محمدرضا رضایی عصر امروز در ستاد پیشگیری شیوع بیماری های واگیردار اظهار داشت: در این زمینه اطلاع رسانی و آگاهسازی مردم می تواند در جلوگیری از بروز این قبیل بیماری ها نقش مهمی ایفا کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری گفت: بیماری آنفلونزای مرغی و فرهنگسازی برای جلوگیری از شیوع آن یک طرح بین المللی به شمار می رود.

رضا خدیوی از فعال بودن ستادهای کشیک در بعداز ظهرها و روزهای تعطیل در سطح استان خبر داد و افزود: این ستادها برای رسیدگی به جلوگیری از شیوع آنفلونزا تشکیل شده اند.

وی به واکسینه کردن افراد در معرض خطر این بیماری اشاره و تصریح کرد: دامپزشکان، محیط بانان، پزشکان، متخصصان و بهورزان از جمله افراد واکسینه شده در این طرح هستند.

خدیوی آماده سازی بخش های ایزوله با تمامی امکانات دارویی، قرنطینه ای و گندزدایی شده در بیمارستان ها را از دیگر اقدامات این دانشگاه برای جلوگیری و مقابله با آنفلونزای مرغی دانست و گفت: تاکنون هیچ مورد مشکوکی از این بیماری در سطح استان چهارمحال و بختیاری گزارش نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به هفته ملی مبارزه با سرطان اشاره و خاطر نشان کرد: هفته مبارزه با سرطان هشتم تا پانزدهم بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.

خدیوی سرطان را سومین عامل مرگ و میر کشور برشمرد و افزود: ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، مصرف نمک به میزان کم، جلوگیری از ورورد مواد خوراکی خارجی و نوشابه های گازدار مهمترین راههای پیشگیری از بروز سرطان است.

وی از وجود 350 فرد مبتلا به سرطان در استان طی سال 85 خبر داد و گفت: سرطان های پوست، معده، سیستم لنفاوی و سینه زنان شایعترین سرطان های موجود بین مردم چهار محال و بختیاری هستند.