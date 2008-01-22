300 نویسنده و شاعر ترک به نمایشگاه فرانکفورت دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زمان امروز ترکیه، کمیته برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با تهیه فهرستی، از 300 نویسنده و شاعر ترک به عنوان مهمان افتخاری امسال دعوت کرد.

اورهان پاموک، الیف شفق، یاشار کمال، صادق یالسز اوچانلار، فاضل حسنو داغلار و سایر نویسندگان و شاعران سرشناس ترکیه از جمله این مهمانان هستند که با شعار "ترکیه با تمام رنگها" در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برنامه های ویژه ای از جمله خوانش کتاب، کارگاه های آموزشی، میزگرد و... را برای این نمایشگاه تدارک می بیند.

نمایشگاه بین المللی فرانکفورت بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان است که امسال هم مطابق با سالهای قبل در 15 الی 19 اکتبر در آلمان برگزار می شود.