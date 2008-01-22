هیئت کوهنوردی شهرستان نیشابور به خانواده ها و کوهنوردان هشدار داد

ایوب امین الرعایا در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: تیم هایی که در این فصل و با توجه به شرایط فعلی

جوی و سردی بیش از 25 درجه زیر صفر قصد کوهنوردی دارند به حتم باید موارد ویژه را رعایت کنند.

وی از داشتن لباس گرم مناسب منطقه، اعلام مسیر حرکت به خانواده ها و یا هیئت کوهنوردی، نماندن شب در کوهستان، همراه داشتن وسایل گرما ساز مناسب، استفاده از راهنما از طریق هیئت کوهنوردی، همراه شدن یکی از گروه های دارای مجوز شهرستان، رعایت کردن اصول فنی و ایمنی، نرفتن به مسیر هایی که اطلاعاتی از مسیر ندارند و ... را به عنوان موارد ویژه نام برد.

رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان نیشابور افزود: با تمام جذابیت و زیبایی فصل زمستان و امکان کوهپیمایی و کوهنوردی در این فصل، کوهنوردان می تواند با رعایت اصول ایمنی از زیبایی های منطقه و شیرینی صعود در این فصل سفید برخوردار شوند.

امین الرعایا تصریح کرد: در کوهنوردی اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود و رعایت نکردن مسائل فنی و ایمنی باعث از دست دادن عضوی از بدن یا حتی جان انسان خواهد شد.