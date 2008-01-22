عرضه 12 فیلم کوتاه عاشورایی در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد این مجموعه به مناسبت فرارسیدن عاشورا با هدف تبیین و روایت ابعاد و عظمت حماسه جاودان عاشورا از نگاه فیلمسازان و سینماگران جوان آماده انتشار شده و از رهگذر آن، حماسه عاشورا با توجه به آئینهای بومی و فرهنگ و باورهای سنتی اقوام مختلف ایرانی به تصویر کشیده میشود.
اولویت نگاه و رویکرد در تولید فیلمهای کوتاه سینمای جوان توجه به منزلت والای انسانی و ارزشها و میراث فرهنگی و اعتقادی و باورهای بومی و پاره فرهنگهاست و بر این باوریم از زاویه نگاه نسل جوان فیلمسازی میتوان افقهایی تازه و چشماندازهای جدید از این میراث ارجمند و تاثیرگذار را بیان کرد.
12 فیلم مجموعه "آئینهای عاشورایی" عبارتند از "مخالفخوان" سیدمحمدصادق جعفری، "طوق" فروزان شیرزادی، "خادمین پرچک" مرتضی عدلی، "نذری" داور علایی، "جغجغه" محمدتقی راوندی، "کربلاییها" محسن حاجهاشمی، "اوج" مرتضی عدلی، "مرکب آشنا" مسعود سلیمانی سپهر، "نذر" احمد طالبینژاد، "سایه آفتاب" مجید پیلافکن، "خاتون" مونا زندی حقیقی و "پیر عشق".
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