به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نجار در آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره به تحولات صورت گرفته در دو سال گذشته در تحقق فناوری برتر و تولید داده های جغرافیایی، دستیابی به نقشه های دریایی، جمع آوری اطلاعات فیزیک و شیمی آب، تعیین جنس بستر که امکان نشستن زیر دریایی و کلیه زیر سطحی های کشور را در کف دریا محقق می سازد و نیز دستیابی به جریان سنجی دریاها که پیش از این در انحصار کشورهای غربی بود را گام مهمی در توسعه صنعت جغرافیایی، نقشه برداری، دریانوردی و برخوردار از اثر بازدارندگی در پدافند غیر عامل کشور ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه از نیمه دوم سال 85، سازمان جغرافیایی وزارت دفاع قادر به اخذ سیستم تصاویر پردازش سه بعدی با قدرت تفکیکی 5/2 متری گردیده است افزود: تهیه محصولات مشتقات این تصاویر علیرغم تحریم ها آغاز شده است که تولید نقشه های رقومی سه بعدی 000/1:10 درون مرزی و 000/1:25 برون مرزی از نتایج آن به شمار می رود.

نجار گفت: نقشه های ناوبری هوایی TPC&ONC با دقت و سرعت بالا برای نخستین بار در خاورمیانه به عنوان اولین محصول از خط تولید جدید تصاویر سه بعدی ماهواره ای با قدرت تفکیک 5/2 متر می باشد.

وی با اعلام واگذاری رایگان تصویر ماهواره ای ایستگاه فضایی سپهر به دانشجویان و پروژه های تحقیقاتی آنان اظهار داشت: دانشجویان قبلا برای تامین نیاز خود به سایت های اینترنتی مراجعه می کردند که علاوه بر پرداخت هزینه های گزاف، اطلاعاتی از کشور نیز در اختیار سایت های بیگانه قرار می گرفت.

وزیر دفاع در پایان با اعلام تولید سامانه GIS در سازمان جغرافیایی وزارت دفاع گفت: با بانک اطلاعاتی غنی از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی رقومی و انواع نقشه های بزرگ مقیاس و متوسط مقیاس این سامانه در مدیریت و تصمیم گیری های استراتژیک مدیران اجرایی کشور نقش موثر و هوشمندانه ایفا می کند و این دستاوردها از برکات انقلاب اسلامی است.