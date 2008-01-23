1500 تن میگو در انتظار صادرات

اکبر سعیدی طهران بند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علی رغم رفع ممنوعیت صادرات میگوی ایران به اتحادیه اروپا در سالجاری هنوز صادرات میگو آغاز نشده و 1500 تن میگوی تولیدی آماده صادرات در سردخانه ها باقی مانده است.

دبیرانجمن صنفی میگوی ایران با اشاره به دلایل عدم صادرات میگو درسالجاری، بیان کرد: بهترین زمان برای صادرات میگو ژانویه است که ما این زمان را از دست داده ایم، ضمن اینکه هنوز باب مذاکره برای این منظور با خریداران قبلی باز نشده و معامله با خریداران جدید نیز زمانبراست.

وی اظهارداشت: صادات میگو تا حد زیادی بستگی به پرداخت یارانه دارد، زیرا در شرایط فعلی 15 درصد یارانه سال 84 به میگو کاران پرداخت نشده به نحوی که یارانه مصوب دراین سال به ازای هر کیلو میگو 600 تومان بوده که پرداخت یارانه به میزان کیلویی 90 تومان باقی مانده است.

طهران بند اعلام کرد: در سال 85-86 هیچ مصوبه ای دال بر مشخص شدن میزان یارانه پرداختی به میگو کاران در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

