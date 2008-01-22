مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی را رفع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه شنبه لایحه مبارزه با پولشویی را که مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، را بررسی و با اصلاحاتی آن را تصویب کردند.

شورای نگهبان 8 ایراد به این لایحه وارد کرده بود که در جلسه علنی امروز این ایرادات بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد.

بر اساس یکی از این اصلاحات، اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.

بر این اساس استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود دال بر مالکیت است.

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح ماده دیگری از این لایحه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل می شود.

نمایندگان همچنین یک ماده نیز به این لایحه الحاق کردند که بر اساس آن تمامی اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد.

قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری کند.