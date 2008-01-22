کشف روشی برای خلع سلاح ژنتیکی ویروس کشنده "ابولا"

به گزارش خبرگزاری مهر، ویروس ابولا یکی از خطرناک ترین ویروسهایی است که آمار مرگ بیماری آن بسیار بالا است، به طوری که 50 تا 90 درصد از موارد ابتلا به بیماری کشنده ابولا جان خود را از دست می دهند.

این ویروس همچنین می تواند به عنوان یک سلاح بیولوژیکی بسیار خطرناک نیز مورد استفاده قرار گیرد.

این درحالی است که تاکنون هیچ واکسن و یا درمانی برای مقابله با این بیماری وجود ندارد و علم پزشکی می تواند تنها تاحدودی عوارض این بیماری تقلیل کند.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه ویسکونسین در مدیسون به سرپرستی "یاشیهیرو کاواوکا" که نتایج تحقیقات خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" (PNAS) منتشر کرده اند، روشی را ارائه کرده اند که به کمک آن می توان مطالعه در خصوص این ویروس را در شرایط با دشواری کمتری انجام داد. در حقیقت اندازه های امنیتی غیر قابل تصوری در مورد دستکاری ژنتیکی این ویروس خطرناک وجود دارد.

در حال حاضر تحقیقات درباره ویروس زنده ابولا در لابراتوارها در شرایط کاملا محدودی انجام می شود که اکنون می توان امنیت این تحقیقات را با کمک این روش که "سطح امنیت بیولوژیکی 4"(BSL 4) نامیده می شود، تضمین کرد.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "ما در لابراتوارهای مجهزه به سیستم امنیتی BSL 4 موفق شدیم نشان دهیم که ویروس ابولا تنها 8 ژن دارد و برای انتقال بیماری به یک ماشین مولکولی از سلولهای میزبان وابسته است. به خصوص امکان تکثیر این ویروس به ژنی با عنوان VP30 بستگی دارد و بدون پروتئینی که این ژن بیان می کند این ویروس قادر به رشد نیست."

این محققان توانستند با تغییر ژنتیکی ژن VP30 و در نتیجه توقف تولید پروتئین آن توانستند سلولهای تغییر یافته ای را ایجاد کنند که بعضی از نسخه های آلوده ویروس را حتی پس از گذشت سیکلهای طولانی تکثیر تولید نمی کنند.

این ناتوانی تکثیر می تواند در توسعه داروها و واکسنهای مقابله با بیماری ابولا مورد استفاده قرار گیرد.