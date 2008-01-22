استفاده از شمایل در عزاداریها 90 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی افزود: امسال در مجموع استفاده از آلات موسیقی و همچنین به کار بردن آهنگهای مبتذل نیز کاهش داشته است .

وی در مورد علامت نیز گفت: هرچند امسال علامتها همچنان وجود داشتند اما حضورشان در معابر نسبتا کمتر بود که علت این موضوع، سیاستهای به کارگرفته شده از سوی سازمان تبلیغات است .

دیلمقانی افزود: امسال تصمیم بر این شد که استفاده از علامتها در هیئتهای مذهبی کاملا ممنوع نباشد بلکه از ایجاد ترافیک با علامتها خودداری شود که تقریبا این امر محقق شد .

وی گفت: امسال نیروی انتظامی صداوسیما نیز تلاشهای مناسبی در راستای تصمیم های ستاد شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی داشتند .

دیلمقانی با اشاره به فرهنگسازیهای انجام شده طی بیش از5 سال گذشته از سوی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: به لطف خدا پذیرشی عمومی در مردم نسبت به حفظ ارزشهای اصیل عاشورایی ایجاد شده، در واقع سطح آگاهی مردم بالاتر رفته است .

مدیر کل تشکلهای دینی معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ادامه فعالیتهای تخریبی دشمنان اسلام برای لطمه به معارف دینی و انحراف اذهان از هدف عاشورا، گفت: باید تا حد امکان میزان آگاهی عمومی را ارتقاء بخشید تا هیچ توطئه ای کارساز نباشد .