  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۲۵

دیلمقانی:

استفاده از شمایل در عزاداریها 90 درصد کاهش داشته است

استفاده از شمایل در عزاداریها 90 درصد کاهش داشته است

مدیر کل تشکلهای دینی معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه انجام شده از سطح کشور، در دهه نخست محرم امسال، استفاده از تمثالهای منتسب به ائمه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 90 درصد کاهش داشته است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی افزود: امسال در مجموع استفاده از آلات موسیقی و همچنین به کار بردن آهنگهای مبتذل نیز کاهش داشته است .

وی در مورد علامت نیز گفت: هرچند امسال علامتها همچنان  وجود داشتند اما حضورشان در معابر نسبتا کمتر بود که علت این موضوع، سیاستهای به کارگرفته شده از سوی سازمان تبلیغات است .

دیلمقانی افزود: امسال تصمیم بر این شد که استفاده از علامتها در هیئتهای مذهبی کاملا ممنوع نباشد بلکه از ایجاد ترافیک با علامتها خودداری شود که تقریبا این امر محقق شد .

وی گفت: امسال نیروی انتظامی صداوسیما نیز تلاشهای مناسبی در راستای تصمیم های ستاد شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی داشتند .

دیلمقانی با اشاره به فرهنگسازیهای انجام شده طی بیش از5 سال گذشته از سوی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: به لطف خدا پذیرشی عمومی در مردم نسبت به حفظ ارزشهای اصیل عاشورایی ایجاد شده، در واقع سطح آگاهی مردم بالاتر رفته است .

مدیر کل تشکلهای دینی معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ادامه فعالیتهای تخریبی دشمنان اسلام برای لطمه به معارف دینی و انحراف اذهان از هدف عاشورا، گفت: باید تا حد امکان میزان آگاهی عمومی را ارتقاء بخشید تا هیچ توطئه ای کارساز نباشد .

 

کد مطلب 625265

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها