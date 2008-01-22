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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۲۴

دولت منتخب فلسطین:

ارسال سوخت به غزه برای فریبکاری صورت گرفته است

ارسال سوخت به غزه برای فریبکاری صورت گرفته است

سخنگوی دولت منتخب فلسطین درباره ارسال مقادیری سوخت و دارو به نوارغزه گفت: ارسال محموله های سوخت و دارو به غزه در راستای تلاش رژیم صهیونیستی برای منحرف کردن افکار عمومی عربی و فلسطینی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طاهر النونو سخنگوی دولت منتخب فلسطین در این رابطه با بیان اینکه روشنایی غزه در حالی که کشتار مردم این منطقه وجود دارد چه معنایی خواهد داشت، گفت: بحران و محاصره نوارغزه همچنان وجود دارد.

وی ضمن تاکید برضرورت رفع محاصره نوارغزه به طور کامل، گفت: اعتراضات مردم فلسطین تا زمان پایان یافتن محاصره نوارغزه ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است رسانه های رژیم صهیونیستی شب گذشته مدعی شدند که وزیر جنگ این رژیم بعد از بازنگری اوضاع نوارغزه اجازه ورود مقادیری سوخت و دارو به این منطقه را داده است.

در پی این تصمیم، مقادیری سوخت ویژه برای نیروگاه برق غزه امروز وارد این منطقه شد.

این درحالی است که در دور تازه حملات صهیونیستها علیه ملت فلسطین در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن تاکنون بیش از 40 فلسطینی شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 625266

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