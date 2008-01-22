گلایه اعضای شورا از حاشیه نگاری خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر ، گفتگوی احمدی نژاد و طلایی در ابتدای جلسه امروز در حالی صورت می گرفت که نزدیکی آنها با جایگاه خبرنگاران فرصت مناسبی را جهت در جریان قرار گرفتن آنها از گلایه های احمدی نژاد فراهم کرده بود که جهت اطلاع از این گلایه ها می توانند حاشیه های منتشر شده در برخی رسانه ها را در هفته های گذشته از نظر بگذرانید.

در ابتدای جلسه امروز 6 عضو شورا غایب بودند که با گذشت زمان اعضای غایب رفته رفته در صحن علنی حاضر شدند و تنها دانشجو و مسجد جامعی غایبان جلسه امروز بودند.

همچنین در جریان بررسی طرحی پیرامون تامین اعتبار جهت توسعه و ساماندهی شبکه آب، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفت: از خبرنگاران می خواهم زیاد مردم رانگران نکنند، چرا که ما برخی مواقع مجبوریم به خاطر گرفتن بودجه پیاز داغ مسائل را زیاد کنیم.

شیبانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز گفت: حالا که برخی ها در ارتفاعات ، برجهای بلند و بزرگ می سازند شرکت آب هم می تواند آب به آنها ندهد و آب را به روی آنها ببندد.

استفاده دو خبرنگار از نوت بوک در جلسه امروز شورا باعث شد، هادی ساعی خطاب به خبرنگاران بگوید: مطبوعات پیشرفت کرده اند.

در پایان جالب ترین حاشیه شورا ورود 30 کودک به صحن علنی شورا بود که پس از پایان جلسه سرودی را با موضوع آلودگی هوا و با لحنی کودکانه خواندند و با اعضای شورا هم عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر ، این کودکان که از مهد کودک شهرداری منطقه 12 آمده بودند شهرداران افتخاری خانواده های خود بودند که به اعضای شورا گل تقدیم کردند.