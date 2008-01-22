‬80 درصد غرفه های استان مرکزی در نمایشگاه کلمبو به بخش تعاون اختصاص دارد‌

محسن مظفری در آستانه گشایش نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در پایتخت این کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: استان مرکزی به عنوان نماینده اتاق تعاون کشور بیشترین میزان جا برای ارائه توانمندی های این بخش به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به برپا شدن بیش از 15 غرفه استان در این نمایگشاه اضافه کرد: 10 درصد دیگر، غرفههای استان مربوط به بخش خصوصی و 10درصد مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی است.
مظفری زمان برپایی این نمایشگاه را پنجم دی تا 11 دی ماه جاری در کلمبو دانست و گفت: توانمندیهای صادراتی، صنعتی، فرهنگی و گردشگری استان در فضایی حدود 400متر مربع در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته میشود.
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