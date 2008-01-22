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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۵۷

‬80 درصد غرفه های استان مرکزی در نمایشگاه کلمبو به بخش تعاون اختصاص دارد‌

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: ‪ 80‬درصد غرفه‌های استان مرکزی در نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر کلمبو، پایتخت سریلانکا مربوط به بخش تعاون استان است.

محسن مظفری در آستانه گشایش نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در پایتخت این کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: استان مرکزی به عنوان نماینده اتاق تعاون کشور بیشترین میزان جا برای ارائه توانمندی های این بخش به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به برپا شدن بیش از 15 غرفه استان در این نمایگشاه اضافه کرد:‪ 10 ‬درصد دیگر، غرفه‌های استان مربوط به ‌بخش خصوصی و ‪ 10‬درصد مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی است.

مظفری زمان برپایی این نمایشگاه را پنجم دی تا 11 دی ماه جاری در کلمبو دانست و گفت: توانمندیهای صادراتی، صنعتی، فرهنگی ‌و گردشگری استان در فضایی حدود ‪ 400‬متر مربع در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته می‌شود.

کد مطلب 625270

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