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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۲۸

/ اختصاصی مهر /

رقابت 600 داوطلب در آزمون دستیاری فوق تخصصی/ برگزاری آزمون در 18 بهمن‌

رقابت 600 داوطلب در آزمون دستیاری فوق تخصصی/ برگزاری آزمون در 18 بهمن‌

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از شرکت 593 داوطلب در بیست و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی خبر داد.

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میان داوطلبان شرکت در آزمون دستیاری فوق تخصصی بالینی 429 مرد و 164 نفر زن هستند.

وی رشته فوق تخصصی نوزادان را دارای بیشترین داوطلب بیست و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی  پزشکی بالینی برشمرد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت افزود: بیست و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی در رشته های مصوب در دو مرحله کتبی و شفاهی روز پنجشنبه 9 صبح روز 18 بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

وی گفت: آزمون شفاهی این آزمون به صورت آسکی برگزار خواهد شد و زمان و مکان برگزاری آن در روز آزمون کتبی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

طاهرنژاد خاطرنشان کرد: آزمون به صورت متمرکز در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون نیز در روزهای 16 و 17 بهمن ماه در همین محل توزیع می شود.

وی اضافه کرد: پذیرش و تعیین محل آموزش متقاضیان تحصیل در رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی بر اساس نمره کل (دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) کسب شده از سوی داوطلبان از بالاترین نمره کل صورت می گیرد. 

کد مطلب 625272

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