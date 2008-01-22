نقشه فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امر الله شمقدری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: نقشه فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی شامل اطلاعات جامع فرهنگی و اجتماعی 19 شهر استان برای اولین بار در میان استانها، در خراسان رضوی تهیه شده است.

مدیرکل اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به انجام 150 ساعت فعالیت مطالعاتی برای جمع آوری اطلاعات این نقشه، تصریح کرد: این نقشه شامل اطلاعات جامع در بیش از 300 موضوع اجتماعی و فرهنگی استان خراسان رضوی است.

شمقدری در ادامه عنوان کرد: طی یک ماه آینده شناسنامه های فرهنگی اجتماعی شهرستان های استان خراسان رضوی تولید خواهد شد و امیدواریم تا پایان سال جاری شناسنامه فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی نیز ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداری های شهرستان های استان در این زمینه فعالیت موفقی داشته اند.

مدیرکل اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی وجود اطلاعات روز آمد و صحیح را پیش نیاز اصلی برنامه ریزی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی استان دانست و تاکید کرد: با توجه به وسعت فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و وجود نهادهای متعدد در این حوزه همچون نهادهای حمایتی و امداد رسان، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و آموزش و پرورش، ارزیابی صحیح از وضعیت موجود حائز اهمیت فراوانی است.

شمقدری اظهار داشت: با تهیه نقشه فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی، تنظیم پروژه های استانی دور دوم سفر ریاست جمهوری در این حوزه بر اساس داده های اطلاعاتی این نقشه صورت می گیرد.