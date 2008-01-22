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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۳۰

وزارت خارجه چین :

پکن به تلاشها برای حل جامع مسئله هسته ای ایران امیدوار است

پکن به تلاشها برای حل جامع مسئله هسته ای ایران امیدوار است

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در آستانه نشست کشورهای 1+5 در برلین، گفت که پرونده هسته ای ایران در مرحله حساسی قرار دارد و پکن به تلاشها برای حل دیپلماتیک و جامع این مسئله امیدوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "جیانگ یو" که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت با اعلام این مطلب در ادامه گفت: ما معتقدیم مسئله هسته ‌ای ایران در مرحله حساسی قرار دارد و چین امیدوار است جامعه جهانی از جمله ایران تلاشهای مشترکی را برای ازسرگیری مذاکرات انجام دهند تا این مسئله به طور مناسب و جامع حل شود.

به گزارش مهر، در حالی که چین به همراه روسیه از قبل با اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران مخالف بودند، با انتشار گزارش مرکز برآورد اطلاعات ملی آمریکا ( NIE ) درباره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، مخالفت مسکو و پکن با افزایش فشارها بر تهران رنگ جدی تری به خود گرفته است.

با این وجود امروز وزیران امور خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین به همراه آلمان در برلین دور هم جمع می شوند تا درباره آخرین تحولات پرونده هسته ای ایران رایزنی کنند.

در همین رابطه رویترز صبح امروز در گزارشی نوشت : قدرتهای بزرگ جهان امشب تلاش خواهند کرد تا اختلافات خود را درباره اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران از بین ببرند ، اما در آستانه این نشست، دیپلماتهای غربی چشم انداز توافق بین اعضای گروه 1+5 ( آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) را برای قطعنامه سوم تحریمها علیه ایران کم اهمیت دانستند.
   

 

کد مطلب 625282

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