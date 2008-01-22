دو گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال قطعی شد/ ادعای جورج بی اساس است

مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اولویت هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب سرمربی تیم ملی تا قبل از اولین بازی در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 است که در این راستا مذاکرات گسترده ای با چند مربی مورد نظر صورت گرفته است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: در همین راستا مذاکراتمان با دو گزینه به مرحله نهایی رسیده است و در حال گفتگوهای نهایی هستیم و امیدواریم بتوانیم در مراحل پایانی نیز با یکی از این دو گزینه به توافق نهایی برسیم تا هر چه سریعتر وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی مشخص شود.

تاج با بی اساس خواندن ادعای آرتور جورج یکی از گزینه های سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمان که مدعی شکایت به فیفا شده است خاطرنشان کرد: در نشست هایی که دو عضو کمیته انتقالی با وی داشتند مقرر شده بود ماحصل آن جلسات در نشست کمیته انتقالی مطرح و تصمیم نهایی به جورج داده شود که پس از رایزنی های لازم کمیته انتقالی به این نتیجه رسید که تصمیم نهایی در مورد جورج را هیئت رئیسه جدید فدراسیون اتخاذ کند. به همین خاطر پس از انتخاب هیئت رئیسه جدید نظر موافقی روی جورج نبود و حضور وی در تیم ملی ایران منتفی شد.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ادامه داد: با منتفی شدن حضور جورج در ایران او هفته گذشته از طریق وکیلش با ارسال نامه ای تهدید به شکایت به فیفا کرد که ما هم بلافاصله طی نامه های به فیفا موضوع را با انها در میان گذاشتیم و مطمئنیم مشکلی در این مورد نخواهیم داشت.

تاج با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده نامه های اینچنینی که بدون جواب می مانند برای فوتبال ایران دردسر ساز شده اند خاطر نشان کرد: با داشتن همین تجربه خیلی زود جواب نامه جورج را دادیم تا مشکلی از این بابت فدراسیون فوتبال را تهدید نکند.

مهدی تاج در پایان گفت: همانطور که تاکید کردم اولویت فدراسیون فوتبال انتخاب سرمربی تیم ملی در سریعترین زمان ممکن است که امیدواریم این اتفاق قبل از اولین بازی صورت بگیرد.