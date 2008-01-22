  1. استانها
  2. کرمان
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۷

جشنواره تئاتر دانش آموزی در استان کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس واحد فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری جشنواره تئاتر دانش آموزی بهمن ماه سال جاری در این استان خبر داد.

محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  جشنواره تئاتر و سرود مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با حضور 250 گروه سرود و تئاتر از هفت بهمن ماه تا چهارم اسفندماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در مقطع متوسطه به مدارس متوسطه کرمان و کانون اندیشه و در مقطع راهنمایی به میزبانی مدارس راه امام (ره)، شیخ صدوق هوانیروز، توحید، شهدا 7، صفیه هوانیروز، ریحانه و کانون اندیشه اسلامی استان برگزار می شود.

حسنی با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره در مقطع ابتدایی در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد، یادآور شد: این جشنواره با هدف پرورش و شناخت استعدادهای دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 625286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها