جشنواره تئاتر دانش آموزی در استان کرمان برگزار می شود

محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره تئاتر و سرود مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با حضور 250 گروه سرود و تئاتر از هفت بهمن ماه تا چهارم اسفندماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در مقطع متوسطه به مدارس متوسطه کرمان و کانون اندیشه و در مقطع راهنمایی به میزبانی مدارس راه امام (ره)، شیخ صدوق هوانیروز، توحید، شهدا 7، صفیه هوانیروز، ریحانه و کانون اندیشه اسلامی استان برگزار می شود.

حسنی با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره در مقطع ابتدایی در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد، یادآور شد: این جشنواره با هدف پرورش و شناخت استعدادهای دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی برگزار خواهد شد.