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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

اولین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خراسان جنوبی راه اندازی می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بیرجند از راه اندازی اولین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا میری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در راستای گسترش و توسعه آموزش عالی و تربیت نیروی های تحصیل کرده و متخصص منطقه و کشور و با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دانشگده تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه بیرجند موافقت کرد.

وی دانشگاه بیرجند را به لحاظ امکانت و فضاهای ورزشی در زمره دانشگاه های سطح یک کشور دانست و یادآور شد: از لحاظ علمی نیز گروه آموزشی و تربیت بدنی این دانشگاه با سابقه ای 12 ساله و با کادر علمی مجرب با پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به فعالیت آموزشی و پژوهشی مشغول است.

میری با اشاره به اینکه این دانشکده هم اکنون دارای پنج دانشکده فعال شامل علوم، مهندسی، کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی و هنر است، اظهار داشت: با ایجاد دانشکده تربیت بدنی، این رقم به شش دانشکده افزایش می یابد.

کد مطلب 625291

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