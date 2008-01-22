تجمع جمعی از مالباختگان خرید خودرو در مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صبح امروز تعدادی از مالباختگان به شرکت راهگشایان خودور ( فروش خودرو) در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

اسدالله کاظمی نماینده تجمع کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بیش از 2 هزار نفر در این شرکت ثبت نام کرده و اصل قرارداد و سفته با مهر و امضا مدیرعامل شرکت را در دست دارند اما این شرکت که مقرر بوده تا تاریخ 20 مردادماه سال جاری کلیه تعهدات خود را عملی سازد، متاسفانه کلاهبرداری کرده و مدیر عامل آن با جرم کلاهبرداری بیش از 30 میلیارد تومان و همراه داشتن اسلحه و هشت عدد کارت شناسایی جعلی و... دستگیر شده که تاکنون این جرم را نپذیرفته است.

وی افزود: نحوه رسیدگی قاضی پرونده به شکایت ما نیز موجب نا امیدی و دلسردی مالباختگان شده است.

این نماینده شاکیان خاطرنشان کرد: تقاضای مالباختگان این است که پرونده از کرج به تهران ارسال گردد و ادامه رسیدگی در تهران دنبال شود، شاید از این طریق رسیدگی به پرونده سرعت بگیرد.

گفتنی است، ثبت نام کنندگان از مبلغ 8 تا 250 میلیون تومان به حساب این شرکت واریز نموده اند.

شاکیان این پرونده که در مجتمع قضایی کرج مورد رسیدگی قرار گرفته تا کنون در نامه های متعدد به مقامات عالی کشور از جمله ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود مجلس خواستار رسیدگی عاجل به این پرونده شده اند.